Россия пообещала продолжить поддержку Острова свободы

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами подтвердил неизменную поддержку Москвой Гаваны. Он осудил многолетнюю американскую блокаду и заверил, что давление на Остров свободы не достигнет своих целей.

Дипломат подчеркнул, что Куба уже более 60 лет находится под жесточайшим торгово-экономическим и финансовым давлением со стороны США. Россия, опираясь на исторически тесные связи, намерена и далее всесторонне поддерживать кубинских союзников.

Твердо намерены последовательно развивать двустороннее сотрудничество во благо народов наших государств, укрепления международной безопасности и стабильности, — сказал Небензя.

Он также выразил уверенность, что новые санкции не сломят волю кубинского народа, однако отметил их разрушительное влияние на жизнь простых граждан и экономику острова. Российская сторона решительно осуждает такие нелегитимные меры в отношении суверенной Кубы, подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайного положения на фоне ситуации с Кубой. Решение обосновано якобы «необычной угрозой» со стороны островного государства для национальной безопасности и внешней политики Америки.