04 февраля 2026 в 18:02

Судили и в России, и в Белоруссии: кем был погибший на Кипре Баумгертнер

Генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Генеральный директор компании «Уралкалий» Владислав Баумгертнер Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Найденное на Кипре тело мужчины принадлежит экс-главе ОАО «Уралкалий» Владиславу Баумгертнеру. NEWS.ru рассказывает, что известно о смерти россиянина.

Установили личность по ДНК

Информацию о принадлежности тела бывшему главе «Уралкалия» Владиславу Баумгертнеру подтвердили в полицейском управлении британской заморской территории Акротири и Декелия. Отмечается, что идентифицировали мужчину при помощи ДНК-анализа.

Тело обнаружили на юге Кипра. Эта часть территории находится под юрисдикцией Великобритании.

Владислав Баумгертнер перестал выходить на связь 7 января. В этот день он отправился заниматься скалолазанием.

Последний сигнал с его телефона был зафиксирован 10 января в скалистой местности возле поселка Писсури. О его исчезновении заявил сотрудник компании бизнесмена.

Искали с вертолетами

Поисковая операция с привлечением вертолетов и беспилотников завершилась 14 января. Тело нашли на труднодоступном участке побережья в районе между Писсури и Авдиму, неподалеку от базы «Суверен». Останки находились в стадии сильного разложения.

«Никакой информации о причинах смерти у нас нет. Это значит, что пока эта причина не установлена», — сказали журналистам в полиции.

Судили и в России, и в Белоруссии

Генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер в следственном изоляторе в Минске во время процедуры экстрадиции из Белоруссии в Россию Генеральный директор «Уралкалия» Владислав Баумгертнер в следственном изоляторе в Минске во время процедуры экстрадиции из Белоруссии в Россию Фото: Телерадиокомпания республики Беларусь/РИА Новости

Как пишет RTVI, карьера Владислава Баумгертнера в «Уралкалии» началась в 2003 году, когда компанией владел Дмитрий Рыболовлев. За сравнительно короткий срок он занял ряд ключевых постов: коммерческого директора, генерального директора (2005—2010) и президента (2004—2008), а также вошел в совет директоров компании. Топ-менеджером компании он оставался до 2013 года.

В июле того года «Уралкалий» вышел из совместного предприятия с «Беларуськалием» и начал продавать калий напрямую. После этого власти Белоруссии пригласили Баумгертнера на переговоры в Минск, где арестовали его по обвинению в масштабных хищениях.

Российские власти также возбудили против Баумгертнера уголовное дело, добиваясь его экстрадиции. В итоге Белоруссия согласилась передать топ-менеджера в Москву, где он сначала находился под домашним арестом, а затем был освобожден.

С 2015 года по март 2017-го Баумгертнер был генеральным директором группы компаний «Глобал Портс», одного из ведущих операторов специализированных портовых терминалов в России, пишет Forbes. После этого он возглавил швейцарскую компанию Alevo, занимавшуюся разработкой технологий хранения электроэнергии, которая вскоре обанкротилась. В последние годы Баугертнер жил на Кипре и был одним из директоров зарегистрированной там компании — оператора семейных офисов SBVB Headoffice Limited.

