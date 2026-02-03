Защитила сына ножом для колбасы: актриса Артамонова оказалась под статьей

Актриса московского театра Et Cetera Анна Артамонова стала фигуранткой уголовного дела из-за потасовки на парковке. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Цепляю ножом человека»

Артамонова рассказала РИА Новости, что основанием для начала уголовного разбирательства стала видео ее дочери, которое та сняла во время ЧП на парковочной площадке. В кадре видно, что актриса орудует ножом.

«Возбудили уголовное дело на меня, зацепившись за то видео, которое сняла моя дочка, где я цепляю ножом человека, который висит на моем сыне», — рассказала актриса.

На кадрах видно, как женщина в капюшоне подбегает к одному из участников потасовки, который повалил мужчину на землю, и неглубоко бьет его лезвием.

Два ножа

Артамонова пояснила журналистам, что у нее случилась перепалка из-за парковки с тремя неизвестными мужчинами, а те напали на ее сына и его друга. В попытке защитить сына она задела одного из обидчиков лезвием.

Как в столичном УМВД подтвердили, инцидент произошел 12 января. На Малой Ботанической улице произошел словесный конфликт, переросший в потасовку, в которой один из участников получил телесные повреждения. При этом родственница пострадавшего поранила другого участника драки.

Причинение легкого вреда

Все участники потасовки в итоге были доставлены в отделение полиции. Против актрисы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Впереди экспертиза, которая оценит тяжесть вреда здоровью. На ее основании решат, придется ли наказывать Артамонову.

Артамонова 26 лет назад окончила Нижегородское театральное училище, 16 лет назад выпустилась с режиссерского факультета ВГИКа, а затем обучалась в Академии Михалкова. С 1999 по 2001 год она служила в Нижегородском театре «Комедiя», с 2005-го работала актрисой театра Et Cetera. Кроме того, она снимается в кино и занимается режиссурой.

Нож для колбасы

В видео с обращением Артамоновой, которое было опубликовано в Telegram-канале «ОРЛИК», артистка утверждает, что мужчина занял ее парковочное место возле здания бассейна.

«Со мной был Яшка, ему семь лет, дочка Люба, дочка Вера — им 13, 15 лет, сын Григорий, ему 19 лет, и его друг Иван, ему 18. Мы приехали в бассейн и стали припарковывать наши машины в этот момент. Приехал гражданин 1967 года рождения Аганес Автандилович Айказян, и он решил припарковаться на мое место. Обрушился на меня с оскорблениями», — утверждает актриса.

Молодые люди потребовал от мужчины извиниться. Вместо этого он обрушился матом на них.

«С ним был его сын 15–16 лет, он выбежал из машины, стал зачем-то снимать номера наших машин и кому-то отправлять. Они стали нам угрожать, что сейчас приедут их ребята и будут нас убивать. Я достала тоже свой телефон, засняла их машину. Все притом благополучно припарковались, но они ушли с угрозами, а мы их предупредили, что мы вызвали полицию», — рассказала Артамонова.

Позже состоялась потасовка, и дочь кричала Анне, что у их оппонентов при себе ножи.

«Я сначала схватилась за лыжную палку, потом вспомнила, что под сиденьем у меня нож. Я взяла этот нож для резания колбасы и кинулась спасать своих мальчишек», — заключила актриса.

Читайте также:

«Она русская, умная, красивая»: Эпштейн пытался сосватать россиянку принцу?

Иллюминаты не спасли: блогер сел на 15 лет за педофилию

Пять детских трупов в сауне: кто виноват в гибели подростков?

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе