Сказал уходить и направил пистолет: почему мальчик напал на гимназию в Уфе

Следственный комитет в Башкирии возбудил несколько уголовных дел по факту нападения подростка на гимназию № 16. Выяснилось, что девятиклассник заранее готовился к нападению. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого ЧП.

«Сделает что-то плохое»

Как пишет Telegram-канал «112», юноша вел свой канал, в котором подробно рассказывал о своей жизни. Мальчик сокрушался, что недавно его перевели в другой класс, и он разочаровался в жизни. Он жаловался на давление учителей и непонимание одноклассников. Нападавший открыто признавался в том, что ему ничего не остается, кроме как «сделать что-то плохое».

В Сети он публиковал фотографии и видео с пневматическим оружием. В одном из роликов видно, что молодой человек направил на девочку, снимавшую видео, пистолет.

«Он мне сказал „уходи“ и направил на меня пистолет», — со смехом рассказала школьница одноклассникам за кадром.

«Тупой гундеж»

Также на канале юноши нашли разговор одноклассников с учителем химии, записанный на диктофон. В аудио учитель отчитывает учеников за неуспеваемость и просит предоставить дневники на проверку. Школьник часто писал, что ненавидел своих учителей.

«Старик совсем [офигел] про нас [говорить]. Так одноклы задолбали и учителя. Как обычно не выспался и теперь слушаю тупой гундеж одноклассников, их шутки и смешки, но при этом представляю, как расправлюсь со всеми ими!» — говорится в тексте одного из сообщений.

По данным РЕН ТВ, утром подросток переписывался с матерью. Ей написал классный руководитель и сообщил, что мальчик не пришел в гимназию. В последнем сообщении мать написала сыну, что уже начался третий урок.

Автомат с маркетплейса

Девятиклассник был задержан, а школьники продолжают публиковать кадры из учебного учреждения. Одна из учениц рассказала журналистам, что в коридоре валяются гильзы от травматического пистолета. Частично повреждена дверь кабинета, возле которого велась стрельба.

Вскоре Следком опубликовал фото оружия, из которого велась стрельба. Оказалось, что в руках у подростка был игрушечный автомат — бутафорная копия автомата Калашникова. Предполагается, что эту модель могут использовать при игре в пейнтбол. На маркетплейсе подобную модель можно купить примерно за 800 рублей.

Пострадавших при инциденте в школе Уфы нет. Об этом сообщил первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев. При этом СМИ сообщали, что одна из пуль попала в глаз учителю истории.

Родители учащихся гимназии рассказали, что в школе всего два охранника — мужчина и пожилая женщина. Первый постоянно засыпал на рабочем месте, его приходилось будить, чтобы он открыл дверь.

Хотя оружие оказалось игрушечным, в СКР возбудили ряд уголовных дел. В том числе по статье о халатности.

«Руководство следственного управления, а также следователи и следователи-криминалисты СК России по Республике Башкортостан выехали на место происшествия по сообщению о стрельбе в одной из школ города Уфы. Молодой человек задержан. Возбуждены уголовные дела, в том числе о халатности», — сообщили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Baza, родители мальчика занимают высокие посты в республиканском управлении налоговой службы. Известно, что ранее он жаловался им, что над ним смеются в школе. Также мальчик говорил, что никак не может завести друзей. Сам школьник недавно рассказывал, что подрался с отцом и оставил ему синяк, пишет Telegram-канал Mash Batash.

