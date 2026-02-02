Иллюминаты не спасли: блогер сел на 15 лет за педофилию

В Санкт-Петербурге суд приговорил православного блогера Клауда Роммеля к 15 годам колонии за растление девочки, с которой он предварительно выстроил близкие и доверительные отношения. Разбирательство длилось почти полтора года. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом деле и его фигуранте.

«Не оставляйте веру»

Впервые Роммель попал в новостные сводки незадолго до начала уголовного разбирательства. В начале сентября СМИ писали, что мужчина получил ранение после атаки дрона в зоне проведения СВО. Там же он записал видео, которое, как он полагал, станет последним в его жизни.

В этой записи он призывал соратников «не оставлять православную веру». Мужчина отмечал, что находился в окружении дронов с боевым товарищем, которому взрывом оторвало ногу. Но оба солдата были эвакуированы и доставлены в госпиталь.

Уже в октябре стало известно, что против Роммеля завели дело по двум статьям (изнасилование и насильственные действия сексуального характера). Пострадавшая — 10-летняя девочка.

Медицинский массаж

Роммель настаивал, что потерпевшую девочку и ее мать он встретил среди прихожан в 2021 году в церкви. Он заметил проблемы в развитии и здоровье ребенка и «не прошел мимо». СМИ писали, что мужчину фактически застали в кровати с ребенком, но свои действия он называл «медицинским массажем».

Девочка из неблагополучной семьи жила с подозреваемым и еще одним мужчиной в Красногвардейском районе. Мужчины не приходились девочке родственниками, но подозреваемый настаивал, что ее мать нотариально доверила мужчине воспитание дочки.

Внимание на ситуацию обратила родная тетя девочки, заявившая в полицию о непонятной ситуации с племянницей. Девочка также участвовала в съемках для блога православного активиста. В одном из роликов она утверждала, что не хотела бы возвращаться ни к одному из своих родителей, поэтому просила государство отправить ее в социальный приют.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сын иллюмината

Если зайти на страницу Роммеля в социальных сетях, то становится ясно, что мужчина не только набожный, но также всерьез рассуждает о мировом правительстве и заговорах. В религию мужчина погрузился после военной службы.

В 2014 году ему довелось побывать в Донбассе и выжить после ранений. В своем последнем видеоролике, опубликованном на YouTube в день задержания, 30 сентября, Клауд Роммель говорит, что после этой публикации найдется много «недоброжелателей христианства, врагов святой Руси православной», кто захочет «убрать» его.

Также он не исключил, что после этого видео его жена может подать на развод. Но практически все дальнейшее видео мужчина рассказывает о православии и своем «общении с ангелами» после того, как он побывал на грани жизни и смерти в 2014 году. Также мужчина рассказывал о переселении из тела мужчины по имени Александр — это имя, данное ему при рождении. По его словам, будучи Александром, он занимался блудом.

Блогер говорит о своем прошлом в третьем лице. Например, так он рассказывает о встрече с биологическим отцом: «Я встретился с Валерием, это отец Александра. Это грамотный мужчина, рационально мыслящий. Он сразу увидел подмену. Сначала его сын боялся армии, автомат в руках держать. Совершенно неконфликтный, нехозяйственный. <…> И тут приходит человек, который рисковал своей жизнью ради других, был в разведке армии ДНР. В общем, человек семейного склада, который умеет приглядывать за детьми».

Своим настоящим отцом Роммель называет некоего иллюмината. Так в конспирологических теориях называют представителей мирового правительства.

«Так вышло, что мой настоящий родной отец — он иллюминат и находится при мировом правительстве. Но он мне помогал в той жизни. И культура, традиции этих семей, они у меня сохранились», — утверждает блогер.

После он добавляет в видео отрывок записи, где он якобы проходит детектор лжи, на котором закадровый голос спрашивает, солгал ли Роммель о своем отце-иллюминате. Блогер отвечает, что не солгал. Также Роммель отвечает, что у него нет психических расстройств и он считает себя психически здоровым человеком.

Завершает свое видео православный блогер все той же темой: «Остается крайний вопрос. Интересно, если некоторые личности узнают, что я по факту, если душевно брать, прямой сын одного из иллюминатов, глав правления мирового правительства, интересно, меня убьют в скором времени или, наоборот, помогут? Ну, увидим. Будет так, как бог даст».

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Беспомощное состояние

2 февраля Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил Роммеля к 15 годам исправительной колонии строгого режима. Свою вину подсудимый после оглашения вердикта не признал.

«Роммель с 01.01.2021 по 18.02.2024, находясь в квартире дома на Заневском пр. в г. СПб, используя беспомощное состояние малолетней, 2013 г. р., используя свой авторитет взрослого, умышленно неоднократно совершал в отношении потерпевшей иные насильственные действия сексуального характера, причинив таким образом ей нравственные страдания, физическую боль, нарушив ее половую неприкосновенность, нормальное половое, психическое и нравственное развитие», — отчитались в пресс-службе Фемиды.

Читайте также:

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Дядя накормил фастфудом: в Петербурге ищут девятилетнего мальчика

«Прикончил бы и вынес по частям»: аутичную девочку едва спасли от педофила