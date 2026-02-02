Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 15:40

Дядя накормил фастфудом: в Петербурге ищут девятилетнего мальчика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более двухсот волонтеров вышли на поиски девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Уже установлен предполагаемый похититель ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«С собой черный рюкзак»

Мальчик Паша пропал днем 30 января в Красносельском районе. На следующий день его родственники обратились в полицию, а затем — в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 122 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: черная куртка, темно-синие брюки, черные сапоги, черная шапка, бежевый шарф. С собой: черный рюкзак», — говорится в ориентировке на Павла.

Всего на просьбу о помощи откликнулись 206 человек. Они расклеивали ориентировки, патрулировали территорию пешком и на авто, группа специального назначения осматривала места повышенной опасности, в том числе с использованием беспилотника.

Дядя покормил

Как пишет KP.RU, волонтеры отсмотрели записи с камер наблюдения и заметили пропавшего ребенка около магазина в нескольких километрах от дома. По словам одного из очевидцев, мальчик общался с мужчиной на белом внедорожнике. Тот купил ему еды в фастфуде, после чего ребенок сел в его машину.

Владельца автомобиля вычислили. Им оказался житель пригородного поселка. Местные жители рассказали, что поначалу мужчина вел себя странно, после чего уехал в неизвестном направлении. В правоохранительных органах сообщили, что он уже объявлен в розыск.

Мыл фары возле ТЦ

Журналисты пишут, что мальчик воспитывается в многодетной семье. Его мать не идет на контакт со СМИ.

О ребенке известно, что он иногда подрабатывал мытьем фар и госномеров у машин на парковке торгового центра. При этом один из волонтеров общался со сверстниками ребенка. Те рассказали, что внутри семьи не все благополучно, и мальчик мог сбежать сам, так как однажды заявил, что не хочет идти домой.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дело по статье об убийстве

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». При этом у следствия пока нет оснований полагать, что мальчик мертв. Возбуждение дела по этой статье — стандартная процедура во время поисков пропавших людей.

Волонтеры призывают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области быть внимательнее и сообщать в поисковый штаб или в полицию, если встретят мальчика, похожего на Пашу.

«Как вы можете помочь? Распространить информацию о поиске, сделать репост ориентировки. Быть особенно внимательными, вне зависимости от того, в каком районе Петербурга и даже Ленинградской области вы находитесь — за два дня мальчик мог оказаться где угодно. Просмотреть записи своих автомобильных регистраторов начиная с 17:00 30 января — возможно, на них попал мальчик, похожий на Пашу. Что-то узнали — позвоните инфоргам поиска Кристине 8-983-230-7004 или Арине 8-981-351-8737, на горячую линию „ЛизаАлерт“ или на 112», — заявили в движении.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении ребенка. При этом информации о местонахождении самого Павла пока нет.

Читайте также:

Пять детских трупов в сауне: кто виноват в гибели подростков?

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Ампутируют руки и кормят просрочкой: ужасы интернатов и рехабов в России

Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери

ЛизаАлерт
происшествия
криминал
уголовные дела
Россия
Санкт-Петербург
дети
школьники
родители
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, почему молодые семьи все чаще уезжают из городов
Тысяча убитых и ликвидация Зеленского: новости СВО на вечер 2 февраля
Число погибших в страшном ДТП с автобусом увеличилось
Захарова анонсировала переговоры Лаврова с главой МИД Швейцарии
Мизулина призвала ужесточить меры по чистке интернета
Автоэксперт рассказал, что может спасти российский авторынок в 2026 году
Появились подробности о поиске контактировавших с зараженными оспой обезьян
Страшное ДТП на трассе «Сибирь» унесло жизни пяти детей
Лондон высылает российского дипломата
Автоэксперт рассказал, насколько в 2026 году подорожают автомобили
Два магазина внезапно «спустились» под землю и попали на видео
На Украине выросло число сторонников вывода войск из Донбасса
Раскрыты детали о подозреваемом в похищении мальчика в Петербурге
Аналитик раскрыл, из-за чего рухнули биржевые цены на золото и серебро
В зоне СВО погиб известный актер Ткаченко: причины смерти, биография
Несколько российских вузов оказались в поле зрения Рособрнадзора
Единый центр военного комиссариата начал работу на севере Москвы
В Госдуме рассказали, кому положены льготы на уплату земельного налога
Инсульт не помог Васе Бандиту избежать наказания
Военэксперт ответил, кто стоит за отправкой наемников из Аргентины в ВСУ
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.