Дядя накормил фастфудом: в Петербурге ищут девятилетнего мальчика

Более двухсот волонтеров вышли на поиски девятилетнего мальчика в Санкт-Петербурге. Уже установлен предполагаемый похититель ребенка. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«С собой черный рюкзак»

Мальчик Паша пропал днем 30 января в Красносельском районе. На следующий день его родственники обратились в полицию, а затем — в поисковый отряд «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 122 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза голубые. Одежда: черная куртка, темно-синие брюки, черные сапоги, черная шапка, бежевый шарф. С собой: черный рюкзак», — говорится в ориентировке на Павла.

Всего на просьбу о помощи откликнулись 206 человек. Они расклеивали ориентировки, патрулировали территорию пешком и на авто, группа специального назначения осматривала места повышенной опасности, в том числе с использованием беспилотника.

Дядя покормил

Как пишет KP.RU, волонтеры отсмотрели записи с камер наблюдения и заметили пропавшего ребенка около магазина в нескольких километрах от дома. По словам одного из очевидцев, мальчик общался с мужчиной на белом внедорожнике. Тот купил ему еды в фастфуде, после чего ребенок сел в его машину.

Владельца автомобиля вычислили. Им оказался житель пригородного поселка. Местные жители рассказали, что поначалу мужчина вел себя странно, после чего уехал в неизвестном направлении. В правоохранительных органах сообщили, что он уже объявлен в розыск.

Мыл фары возле ТЦ

Журналисты пишут, что мальчик воспитывается в многодетной семье. Его мать не идет на контакт со СМИ.

О ребенке известно, что он иногда подрабатывал мытьем фар и госномеров у машин на парковке торгового центра. При этом один из волонтеров общался со сверстниками ребенка. Те рассказали, что внутри семьи не все благополучно, и мальчик мог сбежать сам, так как однажды заявил, что не хочет идти домой.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Дело по статье об убийстве

Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство». При этом у следствия пока нет оснований полагать, что мальчик мертв. Возбуждение дела по этой статье — стандартная процедура во время поисков пропавших людей.

Волонтеры призывают жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области быть внимательнее и сообщать в поисковый штаб или в полицию, если встретят мальчика, похожего на Пашу.

«Как вы можете помочь? Распространить информацию о поиске, сделать репост ориентировки. Быть особенно внимательными, вне зависимости от того, в каком районе Петербурга и даже Ленинградской области вы находитесь — за два дня мальчик мог оказаться где угодно. Просмотреть записи своих автомобильных регистраторов начиная с 17:00 30 января — возможно, на них попал мальчик, похожий на Пашу. Что-то узнали — позвоните инфоргам поиска Кристине 8-983-230-7004 или Арине 8-981-351-8737, на горячую линию „ЛизаАлерт“ или на 112», — заявили в движении.

Позднее Telegram-канал «112» сообщил, что сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении ребенка. При этом информации о местонахождении самого Павла пока нет.

