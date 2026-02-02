Пять детских трупов в сауне: кто виноват в гибели подростков?

Город Прокопьевск в Кемеровской области на выходных вновь попал в федеральные сводки происшествий. В местной сауне при пожаре скончались пятеро подростков. NEWS.ru рассказывает, что известно о трагедии.

Хорошее место

Пятеро подростков вечером 31 января отмечали тройной день рождения. Для этого они сняли номер в бане «Отель-сауна» на Кубанской улице.

Рейтинг у места довольно высокий — 4,4 из 5 баллов на основании 163 оценок. Последний положительный отзыв появился на «Яндекс Картах» 23 января. Пользователь написал, что в бане «есть комната, где можно повеселиться» и возможно затопить баню на дровах.

1 февраля появилось пять отрицательных отзывов с одной звездой. Один из отзывов гласил: «Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне. Что-то еще стоит говорить? А в теории могли угореть все 15 отдыхающих».

Без путей отхода

Индивидуальный предприниматель и его брат, организовавшие в Прокопьевске сауну, грубо нарушили требования пожарной безопасности, что привело к гибели пятерых подростков, сообщали в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

«Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления», — говорится в сообщении Следкома.

Telegram-канал Mash Siberia рассказывает, что план эвакуации при пожаре был нарисован владельцем сауны от руки и повешен на одну из стен без согласования с инспекторами пожарной безопасности. На допросах мужчина заявил, что огнетушители купил полгода назад, но потерял сертификат.

Организатор досугового учреждения в отделении СК РФ Фото: t.me/SKRKuzbass

Уголовное дело

Двое юношей и три девочки в возрасте 15–17 лет погибли, надышавшись угарным газом. Спастись удалось только одной несовершеннолетней из этой компании. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

2 февраля полиция сообщила о задержании братьев-бизнесменов. Владелец заведения Александр Долгачев был арестован на 2,5 месяца.

Установлено, что персонал привлекался к работе без надлежащего официального оформления. В УМВД добавили, что также была задержана и допрошена администратор сауны. Ее отправили под домашний арест.

Женщина на суде просила об этой мере, поскольку она воспитывает двоих детей. В случае ареста брать на себя родительские обязанности пришлось бы больной бабушке.

Она настаивает, что невиновна в произошедшем. Когда начался пожар, она кричала подросткам, чтобы те выбегали на улицу. Женщина уверена, что сделала все возможное, чтобы спасти детей.

Мама не отпустила

Еще одного подростка спасло от гибели то, что мать не отпустила его на вечеринку. Он пояснил журналистам, что в тот вечер компания отмечала три дня рождения.

«Я тоже должен был поехать, но мама не отпустила. Но с ребятами общался буквально за полчаса до пожара: говорили, что все хорошо», — рассказал молодой человек.

