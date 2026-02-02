Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 14:00

Пять детских трупов в сауне: кто виноват в гибели подростков?

Баня «Отель-сауна» на Кубанской улице Баня «Отель-сауна» на Кубанской улице Фото: t.me/SKRKuzbass
Читайте нас в Дзен

Город Прокопьевск в Кемеровской области на выходных вновь попал в федеральные сводки происшествий. В местной сауне при пожаре скончались пятеро подростков. NEWS.ru рассказывает, что известно о трагедии.

Хорошее место

Пятеро подростков вечером 31 января отмечали тройной день рождения. Для этого они сняли номер в бане «Отель-сауна» на Кубанской улице.

Рейтинг у места довольно высокий — 4,4 из 5 баллов на основании 163 оценок. Последний положительный отзыв появился на «Яндекс Картах» 23 января. Пользователь написал, что в бане «есть комната, где можно повеселиться» и возможно затопить баню на дровах.

1 февраля появилось пять отрицательных отзывов с одной звездой. Один из отзывов гласил: «Пятеро подростков погибли при пожаре в сауне. Что-то еще стоит говорить? А в теории могли угореть все 15 отдыхающих».

Без путей отхода

Индивидуальный предприниматель и его брат, организовавшие в Прокопьевске сауну, грубо нарушили требования пожарной безопасности, что привело к гибели пятерых подростков, сообщали в следственном управлении СК РФ по Кемеровской области.

«Объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, что создавало реальную угрозу для жизни и здоровья посетителей. Персонал, включая обвиняемую, привлекался к работе без надлежащего официального оформления», — говорится в сообщении Следкома.

Telegram-канал Mash Siberia рассказывает, что план эвакуации при пожаре был нарисован владельцем сауны от руки и повешен на одну из стен без согласования с инспекторами пожарной безопасности. На допросах мужчина заявил, что огнетушители купил полгода назад, но потерял сертификат.

Организатор досугового учреждения в отделении СК РФ Организатор досугового учреждения в отделении СК РФ Фото: t.me/SKRKuzbass

Уголовное дело

Двое юношей и три девочки в возрасте 15–17 лет погибли, надышавшись угарным газом. Спастись удалось только одной несовершеннолетней из этой компании. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

2 февраля полиция сообщила о задержании братьев-бизнесменов. Владелец заведения Александр Долгачев был арестован на 2,5 месяца.

Установлено, что персонал привлекался к работе без надлежащего официального оформления. В УМВД добавили, что также была задержана и допрошена администратор сауны. Ее отправили под домашний арест.

Женщина на суде просила об этой мере, поскольку она воспитывает двоих детей. В случае ареста брать на себя родительские обязанности пришлось бы больной бабушке.

Она настаивает, что невиновна в произошедшем. Когда начался пожар, она кричала подросткам, чтобы те выбегали на улицу. Женщина уверена, что сделала все возможное, чтобы спасти детей.

Мама не отпустила

Еще одного подростка спасло от гибели то, что мать не отпустила его на вечеринку. Он пояснил журналистам, что в тот вечер компания отмечала три дня рождения.

«Я тоже должен был поехать, но мама не отпустила. Но с ребятами общался буквально за полчаса до пожара: говорили, что все хорошо», — рассказал молодой человек.

Читайте также:

«Блатовать сюда приехал?»: бывший форточник рассказал о воровстве и тюрьме

Ампутируют руки и кормят просрочкой: ужасы интернатов и рехабов в России

Молитвы и домогательства: отчим растлевал девочку за спиной у матери

происшествия
подростки
уголовные дела
дети
сауны
бани
бизнес
Кузбасс
Прокопьевск
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Главный подозреваемый в деле о пропаже девятилетнего Павла исчез
Названа реальная причина бегства молодежи из мегаполисов в деревни
В США раскрыли, как брат короля Британии помогал Эпштейну
Масштабную операцию по поиску мальчика свернули спустя три дня в Петербурге
Автоэксперт рассказал, как изменятся правила страхования для водителей
Полиция задержала курьера мошенников по делу о похищении подростка
Наживавшийся на гособоронзаказе экс-глава завода попал в руки ФСБ
Французские военные отрепетировали «Битву за Москву»
В ГД ответили, зачем Каллас продолжает врать о нападении России на 19 стран
Онколог перечислила тревожные признаки рака на ранней стадии
В Москву поедут гастарбайтеры из Афганистана? Чего от них ждать, кто против
Сенатор предупредил о риске Третьей мировой из-за Ирана
«Это началось»: Каллас забила тревогу из-за отношения США к Европе
В Подмосковье ищут третьего человека с подозрением на обезьянью оспу
Раскрыто состояние первого пациента с оспой обезьян в Подмосковье
Бастрыкин запросил согласие на возбуждение дела против судьи-взяточника
Житель Крыма рассказал о первых минутах после начала мощного землетрясения
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали у берегов Крыма
Продажи пива в Германии рухнули ниже времен пандемии COVID-19
Мощное землетрясение в Крыму 2 февраля: что известно, жертвы, разрушения
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Семья и жизнь

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
Семья и жизнь

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Семья и жизнь

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.