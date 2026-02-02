Полиция задержала братьев — владельцев сауны, где заживо сгорели подростки Правоохранители задержали владельца частной сауны в Прокопьевске и его брата

Правоохранители задержали владельца частной сауны в Прокопьевске и его брата, заявили в пресс-службе СУ СК России по Кемеровской области. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате погибли пятеро подростков в возрасте от 15 до 17 лет. Лишенные возможности безопасно эвакуироваться, они скончались от отравления угарным газом.

По подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ <...>, задержаны индивидуальный предприниматель и его брат, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что бизнесмен и его брат грубо нарушили требования пожарной безопасности. В частности, в сауне не оказалось огнетушителей и эвакуационных выходов. Кроме того, персонал привлекался к работе без надлежащего официального оформления.

До этого стало известно, что следователи изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию из сауны. Также была задержана администратор. Ее подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В результате происшествия погибли Сергей М., Елизавета П., Елизавета А., Софья В. и Ярослав А. Выжила только одна девушка — 16-летняя Софья Ф.