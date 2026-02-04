Следователи вышли на настоящего владельца сгоревшей сауны в Прокопьевске

СК России предъявил обвинение брату владельца сауны в Прокопьевске, где при пожаре погибли пятеро подростков, передает пресс-служба ведомства. Следствие считает, что именно он фактически управлял заведением. Мужчине вменяют оказание услуг с нарушением требований пожарной безопасности.

Фигурант совместно со своим братом незаконно организовали в помещении на улице Кубанской в Прокопьевске оказание услуг бани и сауны с грубым нарушением требований пожарной безопасности. В частности, объект не был оборудован необходимыми средствами пожаротушения и доступными эвакуационными выходами, — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, обвиняемый лично проводил для сотрудников инструктажи по пожарной безопасности. Администратор, зная о нарушениях, пустила в сауну группу из шести подростков без сопровождения взрослых. По предварительным данным, она дважды подбросила в топку печи дрова и уголь, чем усилила горение. В рамках уголовного дела допросили свыше 30 свидетелей, назначили и провели более 10 экспертиз.

Ранее сообщалось, что владелец частной сауны в Прокопьевске сам явился к следователям и частично признал вину. Мужчине предъявлено обвинение по статье об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Ранее суд отправил под домашний арест администратора Елену Селищеву.