Петербургский блогер-педофил отправился на 15 лет в колонию Блогер Клауд Роммель получил 15 лет колонии за изнасилование 10-летней девочки

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил блогера Клауда Роммеля к 15 годам колонии строгого режима за изнасилование и другие сексуальные преступления против 10-летней девочки, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Обвиняемый свою вину не признал.

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Клауда Роммеля, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. <...> Роммель вину не признал. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет в ИК строгого режима, — говорится в публикации.

Как установил суд, с 1 января 2021 года по 18 февраля 2024 года мужчина неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера против девочки 2013 года рождения, пользуясь ее беспомощностью. Все преступления происходили в квартире на Заневском проспекте.

