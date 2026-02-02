Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 20:10

Труп женщины в диване: в Москве спустя 20 лет раскрыли убийство

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Спустя 20 лет в Москве раскрыли убийство местной жительницы. По подозрению в убийстве задержан ее знакомый. Тело подозреваемый мужчина спрятал в диване. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого дела.

Запой с потасовкой

Кадры с допросом подозреваемого опубликовала представитель МВД Ирина Волк. Мужчина в кадре признается, что убийство стало результатом пьяной потасовки. Ей предшествовал двухдневный коллективный запой. Действия развивались в квартире пострадавшей в феврале 2005 года.

«С другом выпивали у его матери в течение где-то двух — максимум трех дней. В первый день было нормально все, на второй день произошел конфликт, в ходе которого мать моего друга, взяв нож, замахнулась на меня, я выхватил нож и ударил ее. Ударил в шею. Дальше я ей сказал: „Иди умойся“», — рассказал мужчина.

Упала в комнате

Раненая женщина удалилась из кухни, но позже упала в комнате. Мужчина не стал вызывать скорую и начал запивать стресс алкоголем.

«Она пошла куда-то, захрипев. Я сидел на кухне. Где-то минут через пять услышал грохот. Вхожу, она лежит, не подает признаков жизни. Я, испугавшись, сначала не знал, что делать, пошел на кухню, выпил водки. Минут 30 посидел, подумал», — вспоминает обвиняемый.

«Нож там остался»

Поняв, что убил знакомую, мужчина не захотел отвечать за содеянное. Злоумышленник убрал тело внутрь дивана и отправился за очередной порцией алкоголя.

«Потом, взяв тело, положил его в диван. После этого сходил в магазин еще за спиртным. Лег спать. На следующее утро я, собравшись, взяв вещи с квартиры, где я находился, надел их и ушел. Нож там и остался», — заключает мужчина.

Мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления Мужчина, задержанный по подозрению в совершении преступления Фото: Ирина Волк (официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции) / Telegram

Нашли по отпечаткам

В полиции рассказали, что выйти на преступника получилось благодаря повторной дактилоскопической экспертизе, проведенной сотрудниками Экспертно-криминалистического центра МВД России.

«После распития спиртных напитков сын ушел, а между хозяйкой квартиры и гостем возник конфликт. В результате женщина получила ножевые ранения и скончалась. Мужчина спрятал тело в раскладном диване и продолжил употребление алкоголя. Позднее он покинул место происшествия. В настоящее время задержанный доставлен в следственные органы. Фигуранту предъявлено обвинение», — рассказала Ирина Волк.

