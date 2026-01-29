Шесть беспилотников сбиты в небе над Херсонской областью

Сальдо: три БПЛА сбили над Геническим МО, еще три дрона упали в Азовское море

На территории Херсонской области были перехвачены шесть беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в результате инцидента повреждены линии электропередачи. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

К сожалению, зафиксированы повреждения линий электропередачи. Аварийные бригады уже работают на местах, — уточнил он.

По данным главы региона, три беспилотника сбиты и упали в акваторию Азовского моря. Еще три дрона были уничтожены над Геническим муниципальным округом.

Сальдо также предупредил жителей о сохранении угрозы повторных атак. Он призвал граждан проявлять бдительность, неукоснительно соблюдать меры безопасности и, по возможности, не покидать помещения без крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 января силы противовоздушной обороны сбили девять украинских беспилотников над регионами России. Пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью. Никто в результате инцидентов не пострадал.