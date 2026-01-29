Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 07:19

ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью девяти БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали девять украинских БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силы ПВО за ночь сбили девять украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, четыре БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, по два БПЛА — над Брянской областью и Крымом, еще один — над Воронежской областью.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Днем 28 января пресс-служба Минобороны проинформировала, что силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 41 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Крыма, 12 — над акваторией Черного моря. Еще один беспилотник сбили над Курской областью.

Также стало известно, что в Воронежской области загорелись нефтепродукты при падении сбитых украинских беспилотников. Как уточнил губернатор региона Александр Гусев, никто не пострадал, возгорание ликвидировали. Губернатор поблагодарил пожарных за самоотверженную и эффективную борьбу с огнем.

БПЛА
Крым
Минобороны РФ
атаки
