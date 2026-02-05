Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 06:19

Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»

РИАН: прокуратура в феврале запросит наказание фигурантам дела «Крокуса»

Теракт в «Крокусе» Теракт в «Крокусе» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Прения сторон по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут начаться уже в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса. На этой стадии государственное обвинение запросит у суда конкретные меры наказания для подсудимых.

Восемь месяцев назад началось рассмотрение этого дела по существу 2-м Западным окружным военным судом. Вскоре после начала процесс был закрыт для публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников. Обвинение завершило представление своих доказательств в декабре.

Прения сторон могут начаться уже в феврале, на этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым, — указано в сообщении.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям в концертном зале в подмосковном Красногорске и подожгли здание. По данным Следственного комитета, в результате погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 человек получили травмы.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме. Остальным предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России сотрудничает с другими странами по делу о теракте в «Крокус Сити Холл». В расследовании принимают участие оперативные службы. Они устанавливают местонахождение организаторов теракта.

Крокус Сити Холл
прения
суды
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.