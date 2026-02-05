Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Прения сторон по уголовному делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» могут начаться уже в феврале, сообщает РИА Новости со ссылкой на участника процесса. На этой стадии государственное обвинение запросит у суда конкретные меры наказания для подсудимых.

Восемь месяцев назад началось рассмотрение этого дела по существу 2-м Западным окружным военным судом. Вскоре после начала процесс был закрыт для публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников. Обвинение завершило представление своих доказательств в декабре.

Прения сторон могут начаться уже в феврале, на этой стадии прокурор запрашивает у суда наказание для обвиняемых, которое считает справедливым, — указано в сообщении.

Теракт произошел 22 марта 2024 года. Нападавшие открыли огонь по людям в концертном зале в подмосковном Красногорске и подожгли здание. По данным Следственного комитета, в результате погибли 149 человек, один пропал без вести, 609 человек получили травмы.

На скамье подсудимых находятся 19 человек, 13 из которых обвиняются непосредственно в терроризме. Остальным предъявлены обвинения в содействии террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России сотрудничает с другими странами по делу о теракте в «Крокус Сити Холл». В расследовании принимают участие оперативные службы. Они устанавливают местонахождение организаторов теракта.