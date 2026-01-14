Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет России сотрудничает с другими странами по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», сообщил ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин. Председатель СК отметил, что в расследовании принимают участие оперативные службы. Они устанавливают местонахождение организаторов теракта.

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения организаторов преступления, — поделился Бастрыкин.

Глава СК уточнил, что следователи и оперативные службы взаимодействуют с правоохранителями Таджикистана и других государств. Также комитет установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе». По словам Бастрыкина, к его организации причастны украинские спецслужбы.

Ранее второй Западный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Москве приступил к допросу одного из основных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе». Подсудимый Далерджон Мирзоев входит в группу из четырех человек, которых обвиняют в нападении, унесшем жизни 149 человек.