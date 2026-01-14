Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 15:17

Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»

Бастрыкин подтвердил взаимодействие России с другими странами по делу «Крокуса»

Теракт в «Крокусе» Теракт в «Крокусе» Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Следственный комитет России сотрудничает с другими странами по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», сообщил ТАСС глава ведомства Александр Бастрыкин. Председатель СК отметил, что в расследовании принимают участие оперативные службы. Они устанавливают местонахождение организаторов теракта.

Реализуется комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения организаторов преступления, — поделился Бастрыкин.

Глава СК уточнил, что следователи и оперативные службы взаимодействуют с правоохранителями Таджикистана и других государств. Также комитет установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе». По словам Бастрыкина, к его организации причастны украинские спецслужбы.

Ранее второй Западный окружной военный суд в ходе выездного заседания в Москве приступил к допросу одного из основных фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокусе». Подсудимый Далерджон Мирзоев входит в группу из четырех человек, которых обвиняют в нападении, унесшем жизни 149 человек.

Александр Бастрыкин
СК РФ
теракты
Крокус Сити Холл
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина хотел выкрасть изъятую за долги машину и попал в полицию
Гагарина тяжело восприняла смерть своего преподавателя Игоря Золотовицкого
Ведущие музеи Франции взвинтили цены для туристов из стран вне ЕС
Поездки в зону СВО, четыре брака, ссоры с коллегами: как живет Олег Чернов
Нутрициолог обозначила распространенную ошибку при похудении
В Совфеде оценили планы ЕС по введению должности спецпосланника по России
В Сети появилось видео с Гуфом в зале суда
Шмыгаля назначили министром энергетики Украины
Путин 15 января примет верительные грамоты от иностранных послов
Стало известно, с кем сотрудничает Россия по делу о теракте в «Крокусе»
Скончался старейший артист Театра сатиры
«Идет зачистка»: экс-нардеп высказался об обвинениях НАБУ против Тимошенко
СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»
«Имеет ключевое значение»: Трамп объяснил интерес США к Гренландии
Пользователи «ВКонтакте» на праздниках посмотрели рекордный объем контента
«Готовит сюрприз»: синоптик Ильин раскрыл, что будет с погодой в январе
Россиянам объяснили, в каком случае могут заблокировать ИИ-контент
Адвокат ответил, что грозит доверенным лицам арестованного экс-мэра Сочи
Появились жуткие кадры последствий атаки БПЛА на Ростовскую область
«Выздоравливают как дети»: онколог об ударном лечении взрослых с раком
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.