СК установил все этапы подготовки теракта в «Крокусе»

Следственный комитет России установил все этапы подготовки теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил агентству ТАСС председатель СК Александр Бастрыкин. По данным ведомства, к его организации причастны спецслужбы Украины.

Это преступление организовано спецслужбами Украины для дестабилизации деятельности органов власти и расшатывания внутриполитической обстановки в России. Следствием установлены все этапы планирования, подготовки и совершения теракта, — сказал Бастрыкин.

Ранее участник процесса сообщил, что исполнители нападения на «Крокус Сити Холл», вероятно, обучались на специальных базах террористов в Турции и Афганистане. Согласно информации следствия, существовали две отдельные группы боевиков, впоследствии объединенные для осуществления атаки на территории России.

До этого военный корреспондент Александр Коц заявил, что назрановский районный суд Ингушетии вынес слишком мягкий приговор Мансуру Точиеву (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), одному из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Речь идет о трех годах лишения и штрафе в виде 20 тыс. рублей. Военкор указал, что при задержании у Точиева в доме обнаружили гранату, оружие и боеприпасы.