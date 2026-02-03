Диверсия в Подмосковье, гибель 21 жителя, 37 БПЛА: ВСУ атакуют РФ 3 февраля

За сутки над регионами России уничтожили около 40 украинских БПЛА. 11 мирных жителей получили ранения в результате атак. В Херсонской и Запорожской областях погибли по одному человеку. Сотрудники ФСБ задержали иностранца, готовившего взрыв на объекте энергетики в Московской области по заданию украинских спецслужб. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 40 украинских БПЛА сбили над регионами России за сутки

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны России сбили 37 украинских беспилотников. 15 БПЛА были ликвидированы в период с 11:00 до 15:00, сообщили в Минобороны РФ.

Большую часть дронов — 12 — уничтожили над Белгородской областью. Еще два беспилотника сбили над Курской, один — над Брянской областями.

За следующие пять часов силы ПВО перехватили 12 беспилотников над двумя регионами России, добавили в Минобороны. В ведомстве отметили, что девять БПЛА сбили над Белгородской областью, еще три — над Курской.

В ночь на 3 февраля ВСУ попытались атаковать Россию с помощью 10 дронов, сообщили в ведомстве. По три БПЛА уничтожили над Орловской и Белгородской областями, два — над Калужской, по одному — над Курской и Ростовской областями.

В Брянской области три человека получили ранения в результате атак ВСУ

Три мирных жителя получили ранения различной степени тяжести в результате атак ВСУ на Брянскую область, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, FPV-дрон ударил по гражданскому автомобилю в деревне Рудня-Цата. Мужчина, находившийся в машине, получил тяжелые осколочные ранения.

«Также в результате удара ВСУ в Климовском районе ранена мирная жительница. Женщина с минно-взрывной травмой кисти доставлена в больницу», — написал Богомаз.

Кроме того, дроны ВСУ атаковали сельхозпредприятие в селе Подывотье, в результате чего пострадал сотрудник фермы. У мужчины диагностировали минно-взрывную травму и осколочные ранения, уточнил губернатор. По его словам, были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. В Минобороны РФ не комментировали сообщения об ударах противника по Брянской области.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За месяц в Белгородской области погиб 21 мирный житель

За прошедшие сутки четыре мирных жителя были ранены в результате ударов ВСУ по Шебекинскому и Грайворонскому округам Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«В селе Замостье дрон атаковал служебную машину заместителя главы Дунайского сельского поселения Сергея Кулакова, когда он доставлял хлеб в населенный пункт и попутно отвозил двух жителей села в аптеку. Пострадавшего пассажира попутным транспортом доставили в Грайворонскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения», — сказал Гладков.

Он добавил, что в Шебекино в результате удара беспилотника по административному зданию предприятия был ранен мужчина. Бойцы самообороны доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, переломом и осколочными ранениями ноги в больницу, уточнил губернатор.

«В районе села Козьмодемьяновка беспилотник атаковал КамАЗ. Водитель самостоятельно обратился в больницу, где ему диагностировали минно-взрывную травму и баротравму. Огнем уничтожена кабина автомобиля», — отметил Гладков.

По его словам, в районе села Сурково в результате атаки дрона ВСУ на «газель» был ранен мужчина. Врачи диагностировали у пострадавшего минно-взрывную травму и осколочное ранение плеча.

«В приграничье Белгородской области ситуация продолжает оставаться крайне сложной. С начала года у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шестеро детей. Если сравнивать с 2025 годом, у нас выросло число погибших в 10 раз», — подытожил глава региона.

В Минобороны РФ не комментировали информацию Гладкова об ударах украинской армии по Белгородской области.

ВСУ обстреляли из артиллерии Херсонскую область

За прошедшие сутки атаке ВСУ подверглась Херсонская область, сообщил в Telegram-канале губернатор Владимир Сальдо. По его данным, погиб мирный житель, четыре человека были ранены.

«В Голой Пристани артиллерийский обстрел унес жизнь мужчины 1969 года рождения. Помимо этого, в результате сброса боеприпаса на город с беспилотника пострадали 52-летняя женщина и 64-летний мужчина», — написал Сальдо.

Он добавил, что еще один мужчина был ранен в результате атаки БПЛА на автомобиль на дороге между Новой Збурьевкой и Голой Пристанью. Кроме того, мирный житель пострадал от удара дрона по машине в Великой Кардашинке.

«Враг также обстрелял Алешки, Голую Пристань и Нечаево. Ударам БПЛА подверглись Алешки, Великая Кардашинка, Великие Копани, Гладковка, Голая Пристань, Казачьи Лагери, Кардашинка, Корсунка, Костогрызово, Нечаево, Новая Збурьевка, Новокиевка, Подлесное, Подстепное, Раденск, Саги, Старая Збурьевка, Тарасовка и Чулаковка», — написал Сальдо.

В Минобороны РФ не комментировали информацию губернатора об ударах украинской армии по Херсонской области.

В Запорожье были обесточены шесть сел из-за атак ВСУ

В Васильевке Запорожской области от тяжелых ранений, полученных в результате атаки БПЛА противника, умер мужчина 1975 года рождения, сообщил в Telegram-канале губернатор Евгений Балицкий.

Он также заявил об аварии на электросетях в Васильевском муниципальном округе.

«Полностью обесточены села Широкое и Орлянское, частично — село Подгорное. В Приморском муниципальном округе без электроснабжения остались села Инзовка, Орловка и Райновка», — сказал Балицкий.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Глава региона отметил, что бригады энергетиков приступили к ремонтным работам. По его словам, электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время. В Минобороны РФ не комментировали информацию губернатора об ударах украинской армии по Запорожью.

Кто планировал взорвать энергообъект в Подмосковье

Сотрудники ФСБ задержали в столице иностранца 1996 года рождения, готовившего по заданию украинских спецслужб взрыв на объекте энергетики в Московской области, сообщили в ведомстве. По данным следствия, мужчину завербовал через Telegram член запрещенной в России террористической организации. После диверсии иностранец планировал выехать на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ.

«У задержанного изъято готовое к применению СВУ фугасного действия с массой взрывчатого вещества в пять килограммов, а также телефонный аппарат, содержащий его переписку с куратором», — сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Россия передала Украине за полгода останки 12 тыс. солдат

С июня 2025 года российская сторона передала Украине останки более 12 тыс. военнослужащих ВСУ, сообщили в МИД РФ.

«Нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД добавили, что по итогам обменов военнопленными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной были освобождены свыше четырех тысяч человек. Более половины из них вернулись домой с мая по октябрь 2025 года.

