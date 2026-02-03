Губернатор раскрыл число погибших с начала года из-за атак ВСУ белгородцев Гладков: атаки ВСУ привели к гибели 21 жителя белгородского приграничья

В белгородском приграничье с начала текущего года из-за атак ВСУ погиб 21 мирный житель, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, показатель увеличился в 10 раз по сравнению с 2025 годом.

С 1 января 2026 года у нас, к большому горю, погиб 21 мирный житель, 98 человек ранено, из них шесть детей. По сравнению с 2025 годом у нас выросло число погибших в 10 раз, — отметил он.

Также стало известно, что мужчина, получивший ранения в результате атаки дрона ВСУ на машину в Грайворонском округе Белгородской области, умер в госпитале. По данным регионального оперштаба, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Утром 3 февраля пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 10 украинских беспилотников над регионами России. По данным ведомства, по три БПЛА уничтожили над территориями Орловской и Белгородской областей, два — над Калужской областью, по одному беспилотнику сбили над Курской и Ростовской областями.