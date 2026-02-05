Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 06:00

Юрист ответил, когда за неверный прогноз синоптиков грозит наказание

Юрист Салкин: неверный прогноз синоптиков для аэропортов грозит наказанием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Неверный прогноз погоды для аэропортов может привести к финансовым взысканиям для поставщика информации, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, это связано с тем, что авиакомпания рискует понести значительные убытки из-за недостоверных сведений.

Обычный публичный прогноз погоды ответственности, как правило, не влечет: это вероятностная информация, а не гарантия результата. Другое дело — прогнозы и наблюдения для аэропортов, которые предоставляются в рамках установленных процедур и часто по договору. Если будет доказано, что поставщик действовал небрежно, нарушив методику, сроки выпуска или обновления, контроль качества, и именно это привело к убыткам аэропорта или авиакомпании, возможна гражданско-правовая ответственность в виде взыскания финансового ущерба, — предупредил Салкин.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что россиян могут не допустить в метрополитен, если они откажутся показать свой телефон сотруднику службы досмотра. Однако, по его словам, человек не обязан демонстрировать содержимое смартфона.

синоптики
погода
штрафы
авиакомпании
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснил, чем чреват отказ показать телефон при проверке в метро
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 февраля
Раннее бронирование-2026 — все секреты и акции, как купить дешевый тур
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 95 украинских БПЛА
ВСУ столкнулись с перебоями в работе Starlink на линии фронта
Дания придумала новую провокацию по отношению к танкерам с нефтью из России
В Роскачестве рассказали, с чем сочетать разные типы пива
В Забайкалье сошли с рельсов 11 вагонов грузового поезда с углем
«Опустились»: посол озвучил, что будет с Лондоном из-за кражи активов
Дочь Тутберидзе, сестра Шипулина: за кого выступят экс-россияне на ОИ-2026
СК возбудил дело о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилфондом Минобороны
Названы главные причины возникновения сколиоза у детей
Российские силы оставили пыль от гаубицы и САУ ВСУ в Запорожской области
В МОК задумались над переносом даты начала зимней Олимпиады
Диетолог ответила, когда лучше устраивать разгрузочные дни
Парализовали штабы и связь ВСУ ударами БПЛА: успехи ВС РФ к утру 5 февраля
«Еще год»: на Западе рассказали о коварном плане Зеленского
В Хабаровском крае следователи раскрыли убийство через 13 лет
Миронов призвал запретить в России один вид финансовых организаций
Прокуратура озвучит, как нужно наказать подозреваемых в теракте в «Крокусе»
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто
Общество

Мягкие как облако оладьи: готовятся на манке, муке и воде — вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.