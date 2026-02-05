Юрист ответил, когда за неверный прогноз синоптиков грозит наказание

Неверный прогноз погоды для аэропортов может привести к финансовым взысканиям для поставщика информации, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. По его словам, это связано с тем, что авиакомпания рискует понести значительные убытки из-за недостоверных сведений.

Обычный публичный прогноз погоды ответственности, как правило, не влечет: это вероятностная информация, а не гарантия результата. Другое дело — прогнозы и наблюдения для аэропортов, которые предоставляются в рамках установленных процедур и часто по договору. Если будет доказано, что поставщик действовал небрежно, нарушив методику, сроки выпуска или обновления, контроль качества, и именно это привело к убыткам аэропорта или авиакомпании, возможна гражданско-правовая ответственность в виде взыскания финансового ущерба, — предупредил Салкин.

