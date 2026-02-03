Юрист объяснил, что грозит за отказ показать свой телефон сотрудникам метро Юрист Русяев: россиян не пустят в метро при отказе показать свой телефон

Россиян не пропустят в метрополитен при отказе показать свой телефон сотруднику досмотра, заявил NEWS.ru юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев. При этом, по его словам, гражданин не обязан демонстрировать содержимое смартфона.

Федеральный закон № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» устанавливает четкое правило: лиц, отказавшихся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускают. Более того, отказ показать свой телефон является основанием для одностороннего расторжения договора перевозки. На практике это означает простую вещь: вы имеете полное право сказать «нет», но тогда в метро вас не пропустят, и это будет абсолютно законно. Однако если ситуация перерастает в конфликт, последствия могут оказаться серьезнее, — предупредил Русяев.

Он подчеркнул, что за несоблюдение требований по транспортной безопасности предусмотрен штраф в размере 3–5 тыс. рублей. По словам юриста, в случае повторного нарушения сумма взыскания увеличивается до 5–10 тыс. рублей. Он добавил, что если действия квалифицируют как умышленные, то наказание будет значительно строже: 20–30 тыс. рублей или административный арест до 10 суток.

Проверки проводятся выборочно в дополнение к стандартным мерам безопасности, когда этого требует ситуация. Речь не идет о том, чтобы листать вашу переписку или разглядывать фотографии из отпуска. Досмотр мобильных телефонов, ноутбуков и прочей техники осуществляется посредством включения и проверки работоспособности. Иными словами, сотрудник безопасности вправе убедиться, что перед ним действительно работающее устройство, а не муляж или что-то иное. При этом разблокировать телефон и предоставлять доступ к содержимому пассажир не обязан, — добавил Русяев.

Он обратил внимание, что сотрудник досмотра, как правило, не выписывает штраф на месте: для этого необходимо оформление соответствующих документов. Таким образом, по словам юриста, существует отдельный риск, если в ситуацию вмешаются полицейские. Русяев пояснил, что отказ выполнить их законное требование может повлечь за собой арест до 15 суток.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в метрополитене города проводится проверка смартфонов пассажиров с включенными экранами для усиления мер безопасности. По его словам, подземка рассматривается как объект, аналогичный аэропортам и вокзалам по уровню защищенности.