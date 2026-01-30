Власти Петербурга объяснили проверку телефонов в метро

Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге проверяют смартфоны пассажиров со включенным экраном, чтобы повысить меры безопасности, заявил вице-губернатор города Кирилл Поляков во время прямой линии. Трансляция велась в его Telegram-канале. Он напомнил, что метрополитен находится наравне с аэропортами и вокзалами.

Метрополитен, как и любой объект транспортной инфраструктуры, является объектом транспортной безопасности. Таким же, как и аэропорты, и вокзалы, — отметил он.

Ранее сообщалось, что на станции «Комсомольская» Кольцевой линии московского метро начал работу первый автомат с бесплатной питьевой водой. Чтобы получить воду, пассажирам необходимо иметь при себе многоразовую емкость, поскольку одноразовые стаканы не предоставляются.

Также стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте Санкт-Петербурга превышала аналогичный показатель Москвы почти на восемь рублей. В столице фиксированная цена одной поездки в прошлом году составляла 74 рубля. В Петербурге средняя стоимость проезда достигала 81,5 рубля.