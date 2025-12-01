Назван самый дорогой город России по цене билета на общественный транспорт Петербург обошел Москву почти на восемь рублей по ценам за проезд

В Санкт-Петербурге стоимость проезда в общественном транспорте оказалась выше, чем в Москве, почти на восемь рублей, передает ТАСС. В столице фиксированная стоимость проезда составляет 74 рубля, а в Петербурге — в среднем 81,5 рубля.

Самые низкие тарифы на проезд зафиксированы в Махачкале — в среднем всего 26 рублей. В Саратове, Ростове-на-Дону, Уфе и Самаре стоимость проезда также ниже средней по сравнению с Санкт-Петербургом и Москвой. В Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Перми и Тюмени цена проезда составляет ровно 40 рублей.

Исследование проводилось на основе стандартных тарифов, без учета скидок и льгот. Анализировались все доступные виды общественного транспорта в каждом из рассматриваемых городов.

Ранее сообщалось, что с 2 января 2026 года в Москве изменятся тарифы на проезд в городском транспорте. Разовые поездки, банковские списания и безлимитные абонементы станут дороже. Тарифы корректируют в целях компенсации роста затрат на электроэнергию, топливо и инфляцию. При этом разовая поездка по тарифу «Единый» подорожает с 80 до 90 рублей, по карте «Тройка» — с 67 до 75 рублей.