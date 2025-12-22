Группа Аквилон объявляет старт продаж жилого комплекса THE LOT в Москве

Erid: 2SDnjbouPHJ

Федеральный девелопер объявляет старт продаж жилого комплекса класса бизнес плюс THE LOT by Akvilon. Проект строится на пересечении районов Замоскворечье и Даниловский — в локации с богатой историей и сформированной инфраструктурой.

THE LOT by Akvilon — первый в России архитектурный проект с уникальными подсвечиваемыми ламелями-лентами, опоясывающими фасад здания. В зависимости от времени суток волнообразный вид 44-этажного небоскреба представит собой арт-объект. Архитектурным партнером Группы Аквилон выступило бюро APEX.

Экспозиция комплекса включает 516 лотов: от студий и эргономичных евроформатов до просторных пентхаусов. На 36-м этаже Группа Аквилон запроектировала квартиры с видовыми террасами. Для студий и однокомнатных вариантов девелопер представляет предчистовую отделку, остальные форматы лотов компания передаст резидентам без отделки. Цены в проекте начинаются от 20,8 млн рублей.

Группа Аквилон Фото: Сити Сейлз

THE LOT by Akvilon — дом, где пространство трансформируется технологическими решениями и объектами цифрового искусства. Словно уникальный лот на аукционе, он позволяет стать владельцем пространства-инсталляции, ценность которого со временем лишь возрастает, — отметил генеральный директор Группы Аквилон Москва Дмитрий Рогатых.

Продолжит «событийную» концепцию интерактивное гранд-лобби с потолками 8,2 м. Здесь девелопер создаст зону отдыха с «живым» потолком из проекций. Также для резидентов будет доступен event-lounge с персональным кинозалом.

Благоустройство представит собой парк-трансформер — окружающая среда будет меняться в зависимости от дня недели, времени и сезона. На территории Группа Аквилон реализует двухуровневый павильон для отдыха и спорта. Резиденты смогут посещать собственный фиджитал-фитнес-зал.

Ранее Группа Аквилон открыла продажи в жилой части многофункционального комплекса NEXUS by Akvilon. Проект расположен в Москве на улице Ярцевской, в минуте ходьбы от станции метро «Молодежная». Стоимость квартир стартует от 18,9 млн рублей.

