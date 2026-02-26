Аналитик ответил, заставят ли Киев возобновить работу нефтепровода «Дружба»

Судьба нефтепровода «Дружба» должна решиться примерно к 8 марта, так как к этому сроку у Венгрии и Словакии подойдут к концу стратегические резервы топлива, заявил NEWS.ru аналитик, независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По его словам, сейчас необходимо выяснить масштаб повреждений, для чего на место следует отправить комиссию, желательно с участием представителей Будапешта и Братиславы.

Когда «Дружба» возобновит работу? Сначала нужно понять, что за повреждения на нефтепроводе, есть ли они? То есть первое, что нужно сделать — это выслать комиссию. Желательно, чтобы в ней были венгры и словаки. Им нужно посмотреть, что действительно произошло. Не удивлюсь, если на самом деле ничего не случилось. После оценки воздействия будет понятен масштаб бедствия, и как много времени займет ремонт. В этих странах Европы есть запас нефти на две, максимум три недели. За это время нужно решить вопрос. Проблемы с поставками начались 23 февраля, соответственно, где-то к 8 марта резервы будут заканчиваться, — пояснил Демидов.

Он подчеркнул, что произошедшее на нефтепроводе не связано с боевыми действиями, так как вблизи не проходит линия фронта. По словам Демидова, остановка прокачки — это инициатива Киева, который таким образом пытается оказать давление на Будапешт и Братиславу. Аналитик отметил, что хотя у Венгрии и Словакии есть рычаги давления на Украину, они вряд ли будут эффективны, так как ударят в первую очередь по простым украинцам, а не по действующей власти.

Нужно понимать, что произошедшее на нефтепроводе «Дружба» никак не может быть связано с боевыми действиями. Линия боевого соприкосновения там не проходит. То есть это исключительно инициатива киевского режима. Украина не хочет, чтобы нефтепровод работал, оказывая давление на Венгрию и Словакию. Поэтому эти страны находятся в достаточно сложной ситуации. У них есть рычаги воздействия — это поставка электричества и дизеля. Немалая доля электричества идет в западные регионы Украины. Но я не думаю, что киевский режим будет обеспокоен, если импорт прекратится. От этого будет страдать народ, а не власть, — подытожил Демидов.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев предположил, что Вооруженные силы Украины могут остаться без поставок оружия и боеприпасов из Европы из-за эскалации конфликта со Словакией. По его мнению, Братислава уже начала претворять угрозы в жизнь, частично прекратив снабжать Киев электроэнергией.