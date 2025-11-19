Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 ноября 2025 в 15:34

В Москве стартовали продажи NEXUS by Akvilon

Фото: Пресс-служба Группы Аквилон Москва
Группа Аквилон открыла продажи в жилой части многофункционального комплекса NEXUS by Akvilon. Проект расположен в Москве на улице Ярцевской, в минуте ходьбы от станции метро «Молодежная». Стоимость квартир стартует от 18 млн руб.

Девелопер возведет 46-этажную жилую башню и 41-этажный бизнес-центр. Объединять корпуса будет общий стилобат. В жилой части запроектировано 639 квартир площадью до 95 кв. м и высотой потолков до 3,55 м с панорамными видами на столицу, включая Москва-Сити.

С радостью сообщаем о получении разрешения на строительство нашего уникального комплекса в Москве — NEXUS by Akvilon. Мы создадим для резидентов качественное пространство для жизни и обеспечим горожан современными рабочими местами. Мы уверены, что NEXUS станет не только архитектурной доминантой района Кунцево, но и точкой притяжения жителей столицы, — отметил Дмитрий Рогатых, гендиректор Группы Аквилон Москва.

Nexus by Akvilon возводится в Кунцевском районе. До станции метро «Молодежная» — меньше минуты пешком. До Рублевского шоссе — две минуты на авто, до МКАД и проспекта Багратиона — 10 минут, до Москва-Сити — 15 минут езды. Многофункциональный комплекс окружают зеленые парки и развитая инфраструктура: школы, вузы, детсады, медучреждения.

Гранд-лобби Nexus by Akvilon — продолжение жилого пространства, место для встреч и деловых переговоров. Девелопер обустроит здесь лаунж-зону, гостиную с камином и зимним садом, зону ожидания для гостей и курьеров. Многоуровневая система освещения гранд-лобби поддержит циркадные ритмы, а зеркальные панели визуально расширят пространство.

Для резидентов Nexus будет доступна круглосуточная стойка ресепшн и консьерж-служба. Концепция благоустройства предполагает панорамный двор-террасу на высоте семь метров. Жители смогут отдыхать в зонах релаксации под навесами, заниматься на площадках для воркаута и утренней йоги или работать в уличном коворкинге. Каждая зона будет адаптирована под сезон.

На территории Nexus предусмотрен шоппинг-променад с магазинами, кафе и ресторанами, арт-площадь и фитнес-зона с панорамным остеклением.

В рамках деловой части реализуется офисный корпус, который представит собой стеклянный монолит на 199 помещений площадью до 600 кв. м.

Nexus by Akvilon будет построен по концепции Э4 от Группы Аквилон, которая базируется на четырех основных принципах: энергоэффективности, эргономичности, экологичности и экономии средств жителей. Группа Аквилон будет использовать свою технологию Termo-S, снижающую теплопотери зданий на 50% и позволяющую жителям экономить до 40% средств на коммунальные расходы. Также девелопер внедрит систему «умного» дома.

РЕКЛАМА: ООО СЗ «Титул», ИНН: 7729521974

недвижимоcть
квартиры
жилье
Россия
