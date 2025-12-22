Стоматолог рассказала, как увеличатся цены на лечение зубов в 2026 году

Стоматолог рассказала, как увеличатся цены на лечение зубов в 2026 году Стоматолог Балакирева: цены на лечение зубов в 2026 году вырастут на 100%

Цены на лечение зубов в 2026 году вырастут на 50–100%, рассказала LIFE.ru врач-стоматолог Мария Балакирева. Она отметила, что на формирование цены влияет несколько факторов.

Мы ожидаем повышения цен в стоматологических клиниках и уже постепенно к этому готовим своих пациентов. Это связано и с логистикой доставки самих материалов, и с повышением НДС до 22%. Все взаимосвязано, — рассказала Балакирева.

Стоматолог подчеркнула, что зарплаты самих стоматологов не вырастут в том же соотношении. По ее словам, повышение цен может негативно сказаться на работе, так как часть людей не сможет позволить себе стоматологические услуги.

Ранее адвокат Мария Ярмуш рассказала, что максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет в размере 13% за простое лечение зубов, не может превышать 150 тыс. рублей. Работа должна быть проведена в клинике, имеющей лицензию.