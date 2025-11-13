Россиянам разъяснили правила возврата 13% за лечение зубов

Максимальная сумма, с которой можно получить налоговый вычет в размере 13% за простое лечение зубов, не может превышать 150 тыс. рублей, рассказала RT адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш. Эта работа должна быть проведена в клинике, имеющей лицензию.

Лечение зубов, консультация стоматолога и другие процедуры относятся к простому лечению. И максимальная сумма, с которой можно получить вычет не может превышать 150 тыс. рублей. В случае дорогостоящего лечения, например имплантации, предела суммы в законодательстве нет, — отметила юрист.

Она пояснила, что право на вычет имеют только граждане, уплачивающие НДФЛ. Расходы могут быть как на собственное лечение, так и на услуги стоматолога для близких родственников: детей, супруга или родителей. Для оформления возврата нужно подать в налоговую заявление, декларацию 3-НДФЛ, справку 2-НДФЛ, чеки об оплате медицинских услуг и копию лицензии клиники.

Ранее стало известно, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2026 году составит более 955 тыс. рублей. По сравнению с 2025 годом выплата увеличится на 20%, а относительно 2023 года — более чем в 2,5 раза.