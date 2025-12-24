Гастроэнтеролог развеяла устоявшийся миф о свинине

Отсутствие полезных свойств в свинине является устоявшимся мифом, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, этот вид мяса содержит большое количество доступных белков, а также жиров, витаминов и минералов.

Отсутствие в свинине полезных свойств все же является мифом. Это мясо в первую очередь источник доступных белков, а также жиров, витаминов и минералов. В связи с этим свинина является прекрасным источником незаменимых аминокислот. Это кладезь витаминов группы В и минералов, в том числе селена, цинка, фосфора, калия и железа. Отдельно стоит обратить внимание на содержание в мясе витаминов группы В, особенно тиамина. В свинине его более чем в пять раз больше, чем в говядине или курице, — пояснила Тимощенко.

