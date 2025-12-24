Новый год-2026
24 декабря 2025 в 09:05

Гастроэнтеролог развеяла устоявшийся миф о свинине

Врач Тимощенко назвала устоявшимся мифом отсутствие витаминов в свинине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Отсутствие полезных свойств в свинине является устоявшимся мифом, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, этот вид мяса содержит большое количество доступных белков, а также жиров, витаминов и минералов.

Отсутствие в свинине полезных свойств все же является мифом. Это мясо в первую очередь источник доступных белков, а также жиров, витаминов и минералов. В связи с этим свинина является прекрасным источником незаменимых аминокислот. Это кладезь витаминов группы В и минералов, в том числе селена, цинка, фосфора, калия и железа. Отдельно стоит обратить внимание на содержание в мясе витаминов группы В, особенно тиамина. В свинине его более чем в пять раз больше, чем в говядине или курице, — пояснила Тимощенко.

Ранее биолог Ирина Лялина заявила, что для длительного хранения в морозильной камере подойдет только свежее и герметично упакованное мясо. По ее словам, повторная заморозка продукта после доведения до комнатной температуры нежелательна, так как в нем уже начали размножаться бактерии, которым не страшны низкие температуры.

