Гастроэнтеролог рассказала, что делать при переедании

Употребление чая с имбирем или мятой может облегчить симптомы переедания, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Клара Сычугова. Кроме того, по ее словам, после обильного приема пищи следует выйти на свежий воздух и пройтись несколько минут.

Самое первое, что нужно сделать, если вы переели, — ни в коем случае не винить себя. Чувство вины ухудшает эмоциональное состояние, что может привести к очередному перееданию. Ни в коем случае не ложитесь на диван, лучше остаться в вертикальном положении. Рекомендуется выйти на прогулку и походить 10–20 минут. Это поможет желудочно-кишечному тракту комфортнее переваривать еду, выпускать образовавшиеся газы. Выпейте чай с имбирем или мятой. Эти продукты облегчают симптомы, такие как тошнота, тяжесть и боль, — посоветовала Сычугова.

Она подчеркнула, что свыше 30% взрослых жителей развитых стран периодически испытывают эпизоды неконтролируемого потребления пищи. По словам врача, переедание может быть вызвано множеством факторов: от стрессовых ситуаций и эмоциональных переживаний до обыкновенной скуки.

Отложите все гаджеты, книги, выключите телевизор и сфокусируйте все внимание на еде, ее вкусе, аромате и структуре. Положите сразу все, что планируете съесть, и не докладывайте дополнительные продукты. При этом используйте правило тарелки: половину заполняйте продуктами растительного происхождения, четверть — источниками белка, а оставшаяся четверть отведена для сложных углеводов. Размер тарелки должен быть приблизительно равен вашей ладони. Ну и, конечно, старайтесь не голодать, потому что голодный человек съедает больше, чем ему необходимо, — заключила Сычугова.

Ранее врач-гастроэнтеролог Максим Чулев заявил, что суп не обладает особыми свойствами, которые положительно влияют на желудок. Напротив, по словам специалиста, наваристые или острые бульоны усиливают выработку желудочного сока и раздражают слизистую оболочку органа.