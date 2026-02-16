Врач развеял миф о высокой пользе одного блюда для желудка

Врач развеял миф о высокой пользе одного блюда для желудка Гастроэнтеролог Чулев: суп может вредить здоровью желудка

Суп не имеет каких-то уникальных свойств, которые приносят пользу желудку, заявил «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Максим Чулев. Он отметил, что это блюдо может даже нанести вред органу. Так, наваристые или острые бульоны стимулируют выработку желудочного сока и раздражают слизистую. Представление о безусловной пользе супа сложилось на основе традиций, а не научных данных, считает специалист.

Крепкие бульоны содержат большое количество экстрактивных веществ, которые стимулируют выработку желудочного сока и могут раздражать слизистую, — сказал Чулев.

Врач подчеркнул, что для организма важен состав рациона, то есть наличие достаточного количества белков, углеводов, витаминов. Чулев посоветовал употреблять легкие овощные супы или супы-пюре, которые могут создавать чувство сытости и поддерживать водный баланс.

Ранее доцент и кандидат медицинских наук, замдиректора Института медицины НГУ Дарья Подчиненова предупредила россиян о серьезных ограничениях в употреблении главного масленичного блюда. По словам эксперта, людям с непереносимостью белков пшеницы или целиакией традиционное угощение может навредить.