Назван топ популярных подарков для детей на Новый год Спрос на сладкие новогодние подарки в России вырос на 73%

Средняя стоимость новогоднего сладкого набора в октябре–декабре 2025 года составила 524 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на «Атол». При этом в этом году сладкие подарки покупали на 73% чаще, чем в прошлом.

Также существенный рост продаж отмечен на конструкторы — спрос вырос на 34%, средняя цена составила 1254 рубля. Популярность кукол увеличилась на 23% со средним чеком 1579 рублей. Продажи машинок на радиоуправлении увеличились на 44%, а их стоимость достигла 1218 рублей.

До этого исследование показало, что техника и гаджеты остаются самыми желанными подарками для россиян. Смартфоны планируют купить более половины опрошенных, при этом многие хотели бы обзавестись ретрогаджетами. В приоритете — устройства из Китая и Южной Кореи, а также отечественные бренды, которые выбирает каждый четвертый.