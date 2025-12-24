Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 10:56

Назван топ популярных подарков для детей на Новый год

Спрос на сладкие новогодние подарки в России вырос на 73%

Сладкие новогодние подарки на полках супермаркета Сладкие новогодние подарки на полках супермаркета Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Средняя стоимость новогоднего сладкого набора в октябре–декабре 2025 года составила 524 рубля, передает РИА Новости со ссылкой на «Атол». При этом в этом году сладкие подарки покупали на 73% чаще, чем в прошлом.

Спрос на детские подарки в России в преддверии Нового года демонстрирует существенный рост. Наибольшую динамику показали сладкие подарки: их приобретали на 73% чаще, чем годом ранее. Средняя стоимость покупки составила 524 рубля, — сообщили аналитики.

Также существенный рост продаж отмечен на конструкторы — спрос вырос на 34%, средняя цена составила 1254 рубля. Популярность кукол увеличилась на 23% со средним чеком 1579 рублей. Продажи машинок на радиоуправлении увеличились на 44%, а их стоимость достигла 1218 рублей.

До этого исследование показало, что техника и гаджеты остаются самыми желанными подарками для россиян. Смартфоны планируют купить более половины опрошенных, при этом многие хотели бы обзавестись ретрогаджетами. В приоритете — устройства из Китая и Южной Кореи, а также отечественные бренды, которые выбирает каждый четвертый.

Новый год
аналитики
подарки
дети
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Перевод «королевы марафонов» замедлил работу исправительной колонии
В Госдуме высказались о гибели сотрудников ДПС в Москве
Кинолог рассказала, как подготовить собаку к празднованию Нового года
Киберэксперт ответил, почему активность мошенников растет перед праздниками
Психиатр ответил, как мошенники заставили мужчину взорвать полицейских
Оверчук заявил о переориентации торговли России на незападные страны
Бабушка не вернула квартиру по «схеме Долиной» и отомстила покупателям
Лавров назвал темы переговоров Путина с главой МИД Сирии
Юрист объяснил, станет ли первый штраф за склонение к абортам прецедентом
Мой секретный рецепт цитрусового ликера, который покорит всех
Россиянам дали рекомендации по защите своих устройств от мошенников
Королевская семья Британии: новости, родственник Дианы пытался убить жену
СК показал работу следователей и криминалистов на месте взрыва в Москве
Усольцевы могли исчезнуть из-за резкой смены погоды
Погода в Москве в среду, 24 декабря: к Новому году вернется оттепель?
Спектакль «Вероника решает» пройдет в театре «Модерн»
Публикация файлов Эпштейна обернулась хаосом
«Я верил в Деда Мороза»: отец устроил истерику на утреннике сына
Стало известно о новых функциях iPhone 18 Pro
Названа новая версия взрыва на юге Москве, унесшего жизни двух полицейских
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично
Семья и жизнь

Салат «Ночь с курицей» за 15 минут: просто, быстро и празднично

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.