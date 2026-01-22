Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 11:49

Песков раскрыл, как Путин оценил усилия Трампа по Украине

Песков: Путин высоко оценил усилия Трампа и его команды по Украине

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин высоко оценивает усилия американского лидера Дональда Трампа и администрации Белого дома, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в РФ видят их результативность, передает ТАСС.

Президент России высоко оценивает миротворческие усилия лично президента Трампа и его команды, включая спецпосланника Уиткоффа. Мы приветствуем эти усилия и их результативность, — отметил он.

Ранее Трамп заявил, что процесс мирного урегулирования конфликта на Украине тормозится по большей части из-за позиции Киева. В частности, глава Белого дома напрямую связал эту ситуацию с президентом страны Владимиром Зеленским и его принципиальностью. При этом он выразил уверенность, что Россия в большей степени готова к заключению соглашения.

До этого Песков заявил, что в Кремле думают о прекращении конфликта на Украине только в контексте достижения собственных целей. Так он прокомментировал слова украинского президента, что Москве в противостоянии с Киевом нужно готовить план Б.

