22 января 2026 в 11:32

Прокуратура проконтролирует поиски матери и детей, пропавших в Иркутске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Прокуратура проконтролирует поиски пропавшей с тремя детьми матери в Иркутске, сообщает «КП-Иркутск». Женщину и ее детей не могут найти уже неделю. Как предположил источник издания, речь может идти о конфликте внутри семьи.

По некоторым данным, женщина просто собралась и ушла. Судя по опубликованной видеозаписи, она никуда не спешила, шла размеренно, признаков паники или бегства нет. Скорее всего, речь идет о семейном конфликте, — сообщил источник издания.

О пропаже заявил сожитель пропавшей. Сама женщина не выходила на связь, в поисках помогают волонтеры.

Ранее сообщалось, что в Казани полиция разыскивает ребенка, которого неизвестные увезли на белой иномарке. Инцидент произошел на проспекте Ильгама Шакирова, откуда ребенка, по предварительной информации, похитили.

