Прокуратура проконтролирует поиски матери и детей, пропавших в Иркутске

Прокуратура проконтролирует поиски пропавшей с тремя детьми матери в Иркутске, сообщает «КП-Иркутск». Женщину и ее детей не могут найти уже неделю. Как предположил источник издания, речь может идти о конфликте внутри семьи.

По некоторым данным, женщина просто собралась и ушла. Судя по опубликованной видеозаписи, она никуда не спешила, шла размеренно, признаков паники или бегства нет. Скорее всего, речь идет о семейном конфликте, — сообщил источник издания.

О пропаже заявил сожитель пропавшей. Сама женщина не выходила на связь, в поисках помогают волонтеры.

