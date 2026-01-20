Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Новое супероружие и возмездие для Украины: новости СВО на вечер 20 января

Российские войска нанесли массированный удар высокоточным оружием в ответ на атаки гражданских объектов, командование ВСУ отрезало путь к отступлению своей же штурмовой группе, а украинские СМИ утверждают о боевом испытании Россией нового супероружия. Самые важные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Украине нанесли мощнейший удар и выкололи «глаза»

Министерство обороны сообщило, что Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Это стало ответом на прилеты по гражданским объектам в России. Удар был нанесен в ночное время с применением комплексов наземного и воздушного базирования большой дальности.

По данным ведомства, в число пораженных целей также вошли склады с боеприпасами и производственные цеха. Там собирали дроны дальнего радиуса действия.

Как узнал Telegram-канал SHOT, российским хакерам из команды Berkut RF также удалось вывести из строя военное программное обеспечение, которое использовалось Украиной для координации ударов по территории России. Они взломали сайты украинских систем «Трембита» и «Кропива». Последняя выступает ключевым инструментом для украинской артиллерии.

Украинские войска активно используют его для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам России. С помощью этой программы противник определяет цели, а также получает детальные карты, спутниковые данные и точные координаты для стрельбы.

Как ракетно-дроновый «прессинг» бьет по ВСУ

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Вооруженные силы России оказывают постоянный ракетно-дроновый прессинг на тылы противника. По его словам, это позволяет решать сразу несколько задач. В частности, отключение электричества не дает работать объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, такие атаки подрывают экономические возможности врага.

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Помимо этого, продолжил военкор, из-за регулярных ударов ВС РФ противник вынужден стягивать системы противовоздушной обороны к крупным промышленным центрам, тем самым оголяя фронт. Украине также приходится тратить дорогостоящие зенитные ракеты на отражение атак.

Украинских солдат оставили умирать в муках

Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что украинское командование отрезало путь к отступлению своей же штурмовой группе в районе села Приморского в Запорожской области, взорвав мост через реку Конку, и фактически обрекло бойцов на гибель. По его словам, это демонстрирует циничное отношение к военнослужащим, оставив их без шанса на выживание и эвакуацию раненых.

Источник в российских силовых структурах также выяснил, что украинские бойцы, взятые в плен в Волчанских Хуторах Харьковской области, больше месяца находились на позициях вместе с погибшими сослуживцами. По его словам, командование отказывало в эвакуации раненых, поэтому солдаты мучительно умирали прямо на глазах у товарищей.

Россия обзавелась новейшим супероружием

Как утверждают украинские СМИ, Вооруженные силы России впервые опробовали новую баллистическую ракету «Искандер-И». Согласно их сведениям, военнослужащие ударили ей по объекту на украинской территории. При этом Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

По данным источников, новая российская ракета долетела до Винницкой области Украины. Дальность ее полета, как предполагается, составляет до тысячи километров.

ОТРК «Искандер» Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press

