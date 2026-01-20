Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 15:21

«До тысячи километров»: на Украине заметили новую российскую ракету

На Украине заявили о применении Россией новейшей ракеты «Искандер-И»

Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер Оперативно-тактический ракетный комплекс Искандер Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Российская армия впервые применила новую баллистическую ракету «Искандер-И» по объекту на Украине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ. Издание уточняет, что данная информация пока не получила официального подтверждения. Минобороны РФ также эти данные не комментировало.

Ракета долетела аж до Винницкой области. Дальность этой ракеты — до тысячи километров, — говорится в сообщении.

Ранее представители пресс-службы Министерства обороны России заявили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного производства на Украине. В ведомстве подчеркнули, что данная акция является ответной мерой на атаки гражданской инфраструктуры в РФ. Удар был осуществлен в ночной период с применением дальнобойных комплексов наземного и воздушного развертывания. Для поражения заданных целей также привлекались ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, военный корреспондент Александр Коц заявил, что российская армия осуществляет непрерывное ракетно-дроновое давление на тыловые объекты противника. По его мнению, такой подход позволяет одновременно решать целый ряд стратегических задач.

Украина
Россия
ракеты
Искандер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От римлян до наших дней: полная история коньяка и его будущее
Мошенники начали обманывать россиян под видом Красного Креста
«Публичная анафема»: посол рассказал, как в Дании относятся к торговле с РФ
В Европе продадут старейшую пивоварню
Маньяк-аниматор с Гоа может быть причастен к убийству 15 женщин
В Русском музее раскрыли секрет популярности в новогодние праздники
«Просто не будет»: украинцам посоветовали изображать льва и рычать по утрам
Стало известно, как экс-министр обороны Иванов встретил Новый год в СИЗО
Энберт раскрыл уровень конкуренции в российском фигурном катании
Невидимый город: как коммуникации влияют на качество жизни
Стало известно число россиян, регулярно посещающих фитнес-клубы
«Все пропало, их снимают»: экс-нардеп о провале Зеленского
Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении
Рудковская оценила скандал в семье Бекхэмов
Зеленский пошел против Трампа в одном вопросе
Специалисты Роспотребнадзора оценили экономический ущерб из-за ОРВИ
Хитрая воровка из Петербурга по ночам обносила магазин, в котором работала
Труп в гидрокостюме: в Босфоре нашли тело пловца Свечникова?
Политолог ответил, в каком случае Россия может вступить в Совет мира
Разрушительный ураган и холод до -9? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.