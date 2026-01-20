«До тысячи километров»: на Украине заметили новую российскую ракету На Украине заявили о применении Россией новейшей ракеты «Искандер-И»

Российская армия впервые применила новую баллистическую ракету «Искандер-И» по объекту на Украине, сообщает Lenta.ru со ссылкой на украинские СМИ. Издание уточняет, что данная информация пока не получила официального подтверждения. Минобороны РФ также эти данные не комментировало.

Ракета долетела аж до Винницкой области. Дальность этой ракеты — до тысячи километров, — говорится в сообщении.

Ранее представители пресс-службы Министерства обороны России заявили о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного производства на Украине. В ведомстве подчеркнули, что данная акция является ответной мерой на атаки гражданской инфраструктуры в РФ. Удар был осуществлен в ночной период с применением дальнобойных комплексов наземного и воздушного развертывания. Для поражения заданных целей также привлекались ударные беспилотные летательные аппараты.

Кроме того, военный корреспондент Александр Коц заявил, что российская армия осуществляет непрерывное ракетно-дроновое давление на тыловые объекты противника. По его мнению, такой подход позволяет одновременно решать целый ряд стратегических задач.