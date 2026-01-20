Военкор объяснил, что дает ракетно-дроновый «прессинг» на тылы ВСУ

Вооруженные силы России оказывают постоянный ракетно-дроновый прессинг на тылы противника, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, это позволяет решать сразу несколько задач. В частности, отключение электричества не дает работать объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, такие атаки подрывают экономические возможности врага.

Во-первых, без электричества не могут работать объекты ВПК — фабрики, заводы, ремонтные предприятия, что снижает боеготовность ВСУ. Во-вторых, регулярные удары подрывают экономические возможности Украины, — объяснил Коц.

Помимо этого, продолжил военкор, из-за регулярных ударов ВС РФ противник вынужден стягивать системы противовоздушной обороны к крупным промышленным центрам, тем самым оголяя фронт. Украине также приходится тратить дорогостоящие зенитные ракеты на отражение атак.

Наконец, в-пятых, налеты на энергетику нарушают железнодорожное сообщение, что затрудняет ВСУ логистику и переброску подразделений к фронту, — заключил Коц.

Ранее появилась информация, что военное программное обеспечение, которое использовалось Украиной для координации ударов по территории России, было выведено из строя. Российские хакеры из команды Berkut RF смогли взломать сайты украинских систем «Трембита» и «Кропива».