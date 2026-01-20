Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:48

Военкор объяснил, что дает ракетно-дроновый «прессинг» на тылы ВСУ

Военкор Коц: прессинг на тылы ВСУ позволяет ВС РФ решать сразу несколько задач

Вооруженные силы России в зоне СВО Вооруженные силы России в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы России оказывают постоянный ракетно-дроновый прессинг на тылы противника, написал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц. По его словам, это позволяет решать сразу несколько задач. В частности, отключение электричества не дает работать объектам военно-промышленного комплекса Украины. Кроме того, такие атаки подрывают экономические возможности врага.

Во-первых, без электричества не могут работать объекты ВПК — фабрики, заводы, ремонтные предприятия, что снижает боеготовность ВСУ. Во-вторых, регулярные удары подрывают экономические возможности Украины, — объяснил Коц.

Помимо этого, продолжил военкор, из-за регулярных ударов ВС РФ противник вынужден стягивать системы противовоздушной обороны к крупным промышленным центрам, тем самым оголяя фронт. Украине также приходится тратить дорогостоящие зенитные ракеты на отражение атак.

Наконец, в-пятых, налеты на энергетику нарушают железнодорожное сообщение, что затрудняет ВСУ логистику и переброску подразделений к фронту, — заключил Коц.

Ранее появилась информация, что военное программное обеспечение, которое использовалось Украиной для координации ударов по территории России, было выведено из строя. Российские хакеры из команды Berkut RF смогли взломать сайты украинских систем «Трембита» и «Кропива».

ВСУ
Украина
ВС РФ
удары
атаки
военкоры
Александр Коц
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров обрушился на Макрона из-за хамского тона в адрес России
Продюсер ответил, почему гонорары Лепса снизились на миллионы рублей
«Без обид»: Лавров предложил «укоротить» Великобританию
Лавров подтвердил желание США возобновить диалог по Арктике
Мальчика насмерть раздавило в танке у исторического музея в Якутске
«Равноценно самоубийству»: член СВОП о последствиях выхода Молдавии из СНГ
Лавров оценил отношения России и Италии
Готовим как шеф: мясо по-кремлевски с картофельными дольками
«Очень отвлекает»: Лаврова сбили во время пресс-конференции
Риелтор назвал главную угрозу для застройщиков в 2026 году
Европеист ответил, почему Трамп решил публично унизить Макрона
Быстрые пироги из готового теста: 10 лучших рецептов на любой вкус
«Никогда не гнался за модой»: Лисовец о создателе Valentino
Песков ответил на решение Молдавии выйти из СНГ
Что будет с рублем? Курс сегодня, 20 января, что с долларом, евро и юанем
Депутат озвучил позицию России по Ближнему Востоку на фоне нападок Трампа
Ресторатор объяснил, почему в Москве закрываются заведения
ЦБ раскрыл новую схему мошенников с освобождением от долгов
«Мы в курсе»: Песков высказался о переговорах США, ЕС и Киева по Украине
Европеист оценил шансы Франции добиться участия в мирных переговорах
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.