Российские хакеры атаковали «глаза» артиллерии ВСУ SHOT: хакеры из Berkut RF вывели из строя военное ПО Украины и «ослепили» ВСУ

Военное программное обеспечение, которое использовалось Украиной для координации ударов по территории России, было выведено из строя, пишет Telegram-канал SHOT. Российские хакеры из команды Berkut RF смогли взломать сайты украинских систем «Трембита» и «Кропива». Последнее выступает ключевым инструментом для украинской артиллерии.

Бойцы ВСУ активно используют его для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам Российской Федерации. С помощью этой программы украинские силы определяют цели, а также получают детальные карты, спутниковые данные и точные координаты для стрельбы.

Система «Трембита», в свою очередь, представляет собой один из основных элементов украинской IT-инфраструктуры. Она предназначена для взаимодействия государственных органов с гражданами и бизнесом. Благодаря действиям российских хакеров обе системы не работают уже почти неделю. В результате взаимодействие между различными украинскими подразделениями оказалось полностью парализовано.

Ранее хакерская группировка KillNet получила данные о расположении украинских войск по всей линии фронта. Анонимный представитель группировки отметил, что получение данных стало возможным после успешного взлома. Вся полученная информация была размещена на интерактивной карте matrix.