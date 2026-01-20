Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 11:09

Российские хакеры атаковали «глаза» артиллерии ВСУ

SHOT: хакеры из Berkut RF вывели из строя военное ПО Украины и «ослепили» ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Военное программное обеспечение, которое использовалось Украиной для координации ударов по территории России, было выведено из строя, пишет Telegram-канал SHOT. Российские хакеры из команды Berkut RF смогли взломать сайты украинских систем «Трембита» и «Кропива». Последнее выступает ключевым инструментом для украинской артиллерии.

Бойцы ВСУ активно используют его для нанесения ударов по населенным пунктам Донбасса и приграничным регионам Российской Федерации. С помощью этой программы украинские силы определяют цели, а также получают детальные карты, спутниковые данные и точные координаты для стрельбы.

Система «Трембита», в свою очередь, представляет собой один из основных элементов украинской IT-инфраструктуры. Она предназначена для взаимодействия государственных органов с гражданами и бизнесом. Благодаря действиям российских хакеров обе системы не работают уже почти неделю. В результате взаимодействие между различными украинскими подразделениями оказалось полностью парализовано.

Ранее хакерская группировка KillNet получила данные о расположении украинских войск по всей линии фронта. Анонимный представитель группировки отметил, что получение данных стало возможным после успешного взлома. Вся полученная информация была размещена на интерактивной карте matrix.

хакеры
ВСУ
СВО
взлом
