20 января 2026 в 12:22

Минобороны раскрыло детали массированного удара по целям на Украине

Минобороны: ВС России нанесли масштабный удар по объектам ВПК Украины

Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО Фото: Стрингер/NEWS.ru
Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, заявила пресс-служба Минобороны РФ. Атака стала ответом на удары по гражданским объектам в России, подчеркнули в ведомстве.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар <…> по предприятиям военной промышленности Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, — сказано в сообщении.

Удар был нанесен в ночное время с применением комплексов наземного и воздушного базирования большой дальности. Также для поражения целей использовались ударные беспилотники.

В список пораженных целей также вошли склады с боеприпасами и производственные цеха. В них, согласно Минобороны, производили дроны дальнего радиуса действия. В ведомстве подчеркнули, что все запланированные цели были успешно поражены.

Ранее российские войска ударили по местам запуска украинских беспилотников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах. Для атаки использовались авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

