Пункты запуска БПЛА ВСУ по России оказались под ударом

Российские войска нанесли удары по местам запуска украинских дальних беспилотников, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, а также пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщили в Министерстве обороны РФ. Поражение было нанесено силами оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Нанесено поражение местам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что резервисты на специальных сборах в Южном военном округе осваивают навыки противодействия атакам беспилотников и защиты ключевых объектов. Их также обучают ведению огня из турельных установок и автомата Калашникова.

Кроме того, в ведомстве заявили об освобождении российскими военными Павловки в Запорожской области и Новопавловки на территории Донецкой Народной Республики. В данных операциях были задействованы бойцы группировок войск «Днепр» и «Центр».