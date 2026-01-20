Удар по школе, «килл-зона» на 50 км, 100 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 20 января

Почти 100 беспилотников ВСУ были ликвидированы над Россией за прошедшие сутки. Курская область оказалась под артобстрелом 64 раза за день. Противник ударил по школе в Запорожье, где находились дети и учителя. ФСБ ликвидировала при задержании жителя Ставрополья, готовившего теракты против военнослужащих. Киев планирует создать «килл-зону» на 50 километров по всему фронту. Подробнее об атаках ВСУ на РФ — в материале NEWS.ru.

Почти 100 украинских БПЛА атаковали российские регионы за сутки

Накануне с 12:00 до 16:00 силы противовоздушной обороны ликвидировали 16 украинских беспилотников за четыре часа, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, дроны атаковали два региона. 13 БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, еще три — над Курской.

По данным Минобороны, с 16:00 до 20:00 над регионами РФ сбили еще четыре беспилотника: три — над Белгородской областью, один — над Брянской. С 20:00 до 23:00 силы ПВО нейтрализовали 47 БПЛА, уточнили в военном ведомстве. Основная часть воздушных целей была сбита над Ростовской областью — 21 дрон. Еще 19 БПЛА ликвидировали над Брянской областью, пять — над Калужской, по одному — над Белгородской и Курской.

В ночь на 20 января над РФ были уничтожены еще 32 украинских дрона, отметили в Минобороны. По девять БПЛА сбили над Брянской областью и Республикой Крым, три — над Воронежской областью. По два беспилотника были ликвидированы над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями. Один БПЛА сбили над Смоленской областью.

К каким последствиям привели атаки украинских БПЛА на российские регионы

В Ростовской области беспилотники попытались атаковать шесть районов, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. По его словам, речь идет о Милютинском, Чертковском, Кашарском, Шолоховском, Тацинском и Советском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию о последствиях ударов противника по Ростовской области.

Остекление и фасад двух жилых домов были повреждены в результате атаки ВСУ на Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, был нанесен ущерб трем грузовым машинам и легковому автомобилю.

«Пострадавших нет. После работы оперативных служб комиссии по оценке ущерба проведут обследование поврежденного имущества», — сказал Богомаз.

В Минобороны РФ не комментировали эти сведения.

ВСУ 64 раза за сутки обстреляли Курскую область

За прошедшие сутки над Курской областью были сбиты 24 украинских БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Хинштейн. По его данным, ВСУ 64 раза нанесли удары из артиллерии по отселенным районам.

«Пять раз беспилотники атаковали нашу территорию с помощью сброса взрывных устройств», — добавил он.

Хинштейн подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. По его словам, инфраструктура не была повреждена. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Белгородская область чаще других регионов подвергается атакам БПЛА

Мирный житель пострадал в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в Грайворонском округе.

«В селе Головчино беспилотник ударил по легковому автомобилю. Мужчину с осколочным ранением плеча бригада скорой транспортирует в городскую больницу № 2 Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сказал он.

В Минобороны РФ не комментировали информацию об атаках ВСУ на регион.

Белгородская область чаще других субъектов РФ подвергается атакам украинских беспилотников, заявил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, в период с 12 по 18 января до 80 БПЛА ежедневно атаковали гражданские объекты на территории региона.

«Наибольшее число инцидентов, связанных с дронами, фиксировалось в Шебекинском, Белгородском, Краснояружском и Валуйском округах», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что операторы украинских БПЛА совершали целенаправленные атаки на мирных жителей. За прошедшие семь дней в результате ударов беспилотников ранения различной степени тяжести получили 12 человек, трое погибли, резюмировал Мирошник.

ВСУ ударили по школе в Запорожской области

ВСУ обстреляли территорию общеобразовательной школы № 1 «Скифия» в Каменке-Днепровской Запорожской области, заявил губернатор Евгений Балицкий. По его словам, это была целенаправленная атака трех БПЛА.

«В результате были повреждены автомобиль охраны и остекление здания. На момент удара в школе находились 15 детей и 10 сотрудников», — уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что жертв удалось избежать. Балицкий также сообщил, что часть Запорожской области временно осталась без электроснабжения после ударов ВСУ.

«В Пологовском муниципальном округе обесточены села Семеновка, Григоровка, Конские Раздоры, в Мелитопольском муниципальном округе — село Астраханка. Также без электричества остались город Приморск и часть Куйбышевского муниципального округа», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, без электроснабжения остается 31 населенный пункт региона. Он добавил, что за прошедшие сутки противник девять раз атаковал Запорожье, есть пострадавшие.

«В результате удара БПЛА противника по автомобильной дороге вблизи села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа пострадал парень 2003 года рождения. Также в результате атаки беспилотника пострадал мужчина 1963 года рождения — специалист „Теплосети“», — написал он.

Кроме того, в районе Васильевки был серьезно ранен мужчина 1961 года рождения, передвигавшийся на своем автомобиле, отметил Балицкий. По его словам, всем пострадавшим оказали медпомощь. В Минобороны РФ не комментировали сведения об атаках ВСУ на регион.

Сотрудники ФСБ ликвидировали украинского диверсанта

Сотрудники ФСБ ликвидировали при задержании жителя Ставрополья, готовившего теракты против военнослужащих, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. В Федеральной службе безопасности отметили, что он оказал вооруженное сопротивление силовикам.

«Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет. На месте происшествия обнаружены пистолет Макарова, ручная граната Ф-1 и рюкзак с самодельным взрывным устройством, изготовленным из компонентов иностранного производства», — сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, мужчина, действовавший по заданию украинских спецслужб, положил бомбу в тайник. Уничтоженный боевик ранее торговал наркотиками в Ставропольском крае, добавили в ЦОС.

На Украине хотят создать «килл-зону» по всей линии фронта

На Украине планируют создать так называемую килл-зону на 50 километров по всей линии фронта, рассказал «Газете.Ru» военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, речь идет о территории, на которой ВСУ планируют уничтожать с помощью дронов все, что движется.

«Но это еще только планы, и когда они будут реализованы, вопрос открыт», — подчеркнул он.

Эксперт уточнил, что не последнюю роль в этом будут играть силы спецбатальона БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра». Цель создания «килл-зоны» — добиться заморозки фронта, объяснил Кнутов.

«Поэтому мы сейчас ведем активнейшую охоту за украинскими дроноводами», — добавил он.

По словам Кнутова, армия России регулярно наносит удары по местам сборки украинских дронов.

