20 января 2026 в 11:50

Волчанск, Гришино, Симоновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 20 января

Вооруженные силы РФ в зоне СВО Вооруженные силы РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 20 января? Что происходит у Александровки, Васюковки, Волчанска, Веролюбовки, Гришино, Гуляйполя, Доброполья, Закотного, Константиновки, Красного Лимана, Майского, Марково, Нового Шахово, Новодмитровки, Озерного, Предтечино, Радьковки, Степановки, Софиевки, Торецкого, Удачного, Харькова и Шахово?

WarGonzo

«На Красноармейском направлении продолжаются бои у Гришино. На Добропольском направлении идут бои в районе Белицкого, Нового Донбасса, а также у Торецкого. На Константиновском направлении ВС РФ контролируют трассу на въезде в Константиновку со стороны Ступочек. На Краснолиманском направлении ВС РФ расширяют зону контроля на подступах к Красному Лиману в районе Заречного. Харьковский фронт. ВС РФ наступают в направлении Петропавловки, Подолов, Кучеровки, Куриловки и Песчаного. На Волчанском направлении войска РФ продвигаются вдоль лесополос между Лиманом и Вильчей. Продолжаются бои в районе Графского», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ при поддержке ТОС продвигаются вперед сразу же на нескольких участках, сообщает Telegram-канал «Два майора».

Вооруженные силы РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Вооруженные силы РФ в зоне СВО на Харьковском направлении Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

«В плен в Волчанских Хуторах взяты двое военнослужащих. ВСУ начали признавать утрату населенного пункта Дегтярное в Харьковской области. В Константиновке ВС РФ продолжают заводить малые штурмовые группы в застройку, противник местами сохранил возможность контратаковать. Западнее, на Дружковском направлении взят под контроль населенный пункт Новопавловка. Вырисовывается замысел войти в Дружковку с запада. По агломерации работают тяжелые ФАБ», — отмечают военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Дневник десантника»

На Славянском направлении ВС РФ наступают в районе населенного пункта Красный Лиман, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«В Александровке противник отступает. Идут ожесточенные встречные бои на южной окраине Красного Лимана в районе Ильичевки и Диброва. ВС РФ уничтожили переправу Николаевка — Брусовка. Харьковское направление. В окрестностях Волчанска идут тяжелые бои. Штурмовики ВС РФ зашли в населенные пункты Симоновка и Графское. Колумбийские наемники, которых перенаправили на данное направление, отказываются выходить на передовые позиции», — сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Иван Смирнов
И. Смирнов
