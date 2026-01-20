Удары по Украине сегодня, 20 января: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 20 января, нанесли удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 20 января

Российские военные в ночь на 20 января нанесли удары ракетами и беспилотниками по объектам ВСУ, а также энергетической и логистической инфраструктуры на Украине, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Поражены объекты генерации и транспортных систем в Виннице, Чугуеве, Ровно, Одессе, Днепропетровске. В Ровненской области, в селе Грабово, удар пришелся по одному из ключевых узлов вывода электроэнергии от Ровенской АЭС. Блэкаут в Киеве после ударов „Искандер-М“ и „Гераней“: поражены ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5. По Харькову удар РСЗО „Ураган“ нанесен по нескольким предприятиям. Уничтожен цех кузнечно-прессового производства, где изготавливались металлические элементы и комплектующие для БПЛА. Под удар попала подстанция „Богодухов“», — отметил он.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что всего за период с 19 по 20 января зафиксировано более 100 взрывов и ударов, включая массовые атаки БПЛА на объекты Днепропетровска, Киева, Харькова и Одессы.

«Ситуация демонстрирует стратегическое давление на ключевые узлы украинской инфраструктуры: энергетика, логистика, склады вооружений и транспортные магистрали становятся объектами приоритетного поражения», — сообщил он в авторском Telegram-канале.

В Одессе, по данным подпольщика, в районе Малодолинского зафиксирован удар несколькими БПЛА «Герань-2» по подстанции «Малодолинская», которая обеспечивает электроснабжение портовой и припортовой инфраструктуры Одесского узла, а также части железнодорожных и складских мощностей; в Киеве зафиксирована атака оперативно-тактическими ракетами «Искандер-М» по ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

«Прогноз: высока вероятность продолжения массированных ударов в ночное время на центральные, западные и южные области. Основной акцент — энергетические и транспортные объекты, склады вооружений и пунктов логистик», — заключил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

