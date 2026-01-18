Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

Весенние ливни и тепло до +10? Погода в Москве в начале марта: чего ждать

По предварительным данным метеоцентров, первые дни календарной весны в Москве будут по-прежнему зимними. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 10 марта, ждать ли весенних ливней и тепла до +10 градусов?

Какая погода будет в Москве в марте

В воскресенье, 1 марта, и в понедельник, 2 марта, дневная температура воздуха ожидается около 0 градусов, а ночью столбики термометров будут опускаться до -6 градусов. Погода останется пасмурной, с высокой влажностью и умеренным южным или юго-западным ветром, который усилит ощущение прохлады. Атмосферное давление будет относительно низким, около 740-741 мм ртутного столба. В этот период возможны слабые снегопады.

Стабильная, но холодная погода сохранится и в середине недели. По прогнозам, с 5 по 9 марта дневная температура будет колебаться около отметки в 0 градусов, а ночные заморозки усилятся до -7 градусов. Небо, вероятнее всего, останется затянутым облаками, осадки будут незначительными и в виде снега. Переломный момент наступит в конце периода. Во вторник, 10 марта, погода будет динамичной. День начнется с пасмурной погоды и температуры около -5 градусов, но к полудню ожидается потепление до 0 градусов, которое сменится новым похолоданием к вечеру. В течение дня возможны осадки в виде снега.

Март — месяц быстрого увеличения светового дня. Если 1 марта солнце взойдет в 07:21 и зайдет в 18:03, то к 10 марта день уже станет длиннее на полчаса.

Таким образом, в Москве в начале марта весенних ливней и тепла до +10 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в марте

В Санкт-Петербурге погода с 1 по 7 марта ожидается стабильно холодной. Дневные температуры весь этот период будут колебаться около 0 градусов или оставаться слабо отрицательными. Так, в воскресенье, 1 марта, и в понедельник, 2 марта, днем прогнозируется около 0 градусов. Во вторник, 3 марта, наступит кратковременное похолодание, когда столбик термометра днем не поднимется выше -3 градусов. Последующие дни, с 4 по 7 марта, снова будут прохладными. Днем ожидается около -2 градусов.

В первые дни марта температура в темное время суток будет опускаться до -7 градусов, что является типичным показателем для этого времени года. Особенно холодными обещают быть ночи на 3 и 4 марта.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Переломный момент наступит в период празднования Международного женского дня. В воскресенье, 8 марта, дневная температура в Северной столице впервые за долгое время достигнет отметки 0 градусов, а в понедельник, 9 марта, составит уже +1 градус. Эта тенденция продолжится и 10 марта, когда днем прогнозируется до +2 градусов. Ночные заморозки однако сохранятся, ослабев до -5 градусов.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 18 января: где сбои в России

Что будет с рублем? Курс сегодня, 18 января, что с долларом, евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 18 января: что завтра, сильные боли, риск инсульта