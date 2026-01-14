Ураган и холодрыга до -25? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать

В Москве в течение следующей недели морозы начнут ослабевать, сообщила в разговоре с NEWS.ru ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 19 по 25 января, ждать ли ураганов и холодрыги до -25 градусов?

Какая погода будет в Москве на следующей неделе

По словам Татьяны Поздняковой, в грядущие выходные морозы в Москве окрепнут до -25 градусов, но на следующей неделе они начнут ослабевать.

«К 19 января, хотя погоду еще будет определять антициклон, морозы начнут ослабевать. На Крещение мы прогнозируем от -10 до -15 градусов, что на 1–2 градуса ниже климатической нормы», — рассказала она.

По предварительным данным метеоцентров, в течение всей недели с 19 по 25 января в российской столице будет стоять зимняя погода со стабильными отрицательными температурами. Прогнозируется преобладание облачной погоды с периодическими снегопадами. Дневные температуры ожидаются в диапазоне от -6 до -11 градусов, ночные — от -9 до -18 градусов. Из-за умеренного ветра, преимущественно северо-западного и западного направления, ощущаться температура будет на 3–5 градусов холоднее. Атмосферное давление будет в норме.

Понедельник, 19 января, начнется с пасмурной погоды и температуры около -11 градусов. В течение дня небо немного прояснится, но к вечеру вновь затянется облаками, возможен небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -15 градусов. Ветер северо-западный, умеренный.

В середине недели в дневное время будет около -13 градусов, а ночью морозы усилятся до -17 градусов. Погода будет облачной, временами возможен снег.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пятницу, 23 января, морозы немного отступят, но останутся существенными. Днем прогнозируется -11 градусов, ночью — до -15 градусов. Ожидается снегопад. В субботу, 24 января, температурный режим сохранится. Днем — -12 градусов, ночью — до -18 градусов. Снегопады продолжатся. В воскресенье, 25 января, днем будет -13 градусов, ночью — около -17 градусов. Небо будет покрыто облаками, осадков не ожидается.

Таким образом, в Москве на следующей неделе ураганов и холодрыги до -25 градусов не прогнозируется.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге на следующей неделе

В Санкт-Петербурге на следующей неделе ожидается типичная для середины января погода с морозами, облачностью и снегопадами.

Понедельник, 19 января, станет одним из самых теплых дней недели. Дневная температура составит около -6 градусов, а ночью столбик термометра опустится до -8 градусов. Ожидается преимущественно облачная погода со слабым юго-западным ветром.

В середине недели температура начнет постепенно понижаться. Прогнозируется -6 градусов днем и до -9 градусов ночью при высокой влажности и слабом восточном ветре. Четверг, 22 января, станет переходным днем к более суровой морозной погоде. Утром температура составит около -7 градусов, а ночью уже похолодает до -12 градусов. В пятницу, 23 января, в городе установятся морозы. Днем температура опустится до -13 градусов, а ночью — до -19 градусов.

В выходные дни, 24 и 25 января, утром в Северной столице прогнозируется -10 градусов, а к ночи похолодает до -15 градусов. Осадки в виде снега продолжат идти. Погода будет облачной, а ветер южного направления усилится.

