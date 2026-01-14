Что будет с рублем? Курс сегодня, 14 января, что с долларом, евро и юанем

В течение 2026 года российская валюта будет относительно стабильной, заявила член центрального совета партии «Справедливая Россия», эксперт Агентства стратегических инициатив и бывший вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Каков курс доллара, евро и юаня сегодня, 14 января?

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком России, составляет 78,8527 рубля. Курс евро — 92,3973 рубля, а курс юаня — 11,2763 рубля.

Эксперты предполагают, что важную роль в стабильности рубля сыграет сокращение объема продаж валюты ЦБ и Минфином в рамках бюджетного правила, что может ослабить национальную валюту примерно на 7%. Дополнительным негативным фоном остаются низкие цены на нефть (в декабре Brent не превышал $65 за баррель) и связанное с этим сокращение валютной выручки экспортеров, подчеркнули аналитики.

Сохранит ли рубль устойчивость в 2026 году

По мнению Ольги Епифановой, одним из главных драйверов поддержки рубля в 2026 году будет политика Центробанка России.

«Ключевыми драйверами валютных трендов останутся экспортные поступления, мировые цены на сырье и политика Банка России. Центробанк, допускаю, продолжит придерживаться жесткой линии по сдерживанию инфляции. Если бюджет сохранит умеренный характер, а внешнеэкономическая обстановка останется стабильной, резких скачков курсов ждать не приходится. Юань, полагаю, удержится в районе 12–13 рублей. Доллар, вероятно, будет стоить 90–96 рублей, а евро — около 98–104 рублей», — отметила она в разговоре с «Газетой.Ru».

Кандидат экономических наук доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин уверен, что стратегический курс на укрепление рубля в 2026 году вне зависимости от информационного шума будет продолжен.

«Вижу потенциал укрепления рубля в 2026 году на значениях ниже 70 рублей за доллар и ниже 80 рублей за евро. Этому будут способствовать низкий уровень доверия россиян к американской валюте как недружественной, уверенно закрепившееся желание хранить сбережения в рублях, ориентация на туристические поездки по России и дружественным странам, результативная политика импортозамещения и обеспечения финансового и технологического суверенитета России», — пояснил он.

При этом доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина предположила, что в течение 2026 года рубль может постепенно ослабнуть по отношению к показателям предыдущего года.

«Во второй половине 2026 года вполне вероятен курс в диапазоне 87–92 рублей за доллар. Первые дни 2026 года уже продемонстрировали, насколько непредсказуема мировая экономика. В отдельные моменты курс может краткосрочно подскочить и до 95–100 рублей — психологического коридора, который рынок воспринимает как сигнал тревоги. Будем надеяться, что этого не случится, но исключать такой сценарий точно не стоит», — сказала она в беседе с ТАСС.

