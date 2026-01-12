Моросящий снегопад и тепло до +3? Погода в Москве в марте: чего ждать

Согласно долгосрочным прогнозам, сформированным на основе многолетних статистических данных, март в Москве ожидается с положительной температурной аномалией. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе с 1 по 31 марта, ждать ли моросящих снегопадов и тепла до +3 градусов?

Какая погода будет в Москве в марте

По предварительным данным метеоцентров, в начале месяца, с 1 по 10 марта, температурный фон в Москве установится в пределах небольших отрицательных значений ночью и около нуля градусов днем. В первые дни марта горожан ждет пасмурная погода с периодическим слабым снегом. Например, 1 и 2 марта дневная температура составит нуль градусов при ночных заморозках до −5. Ветер будет умеренным, юго-западным, что в сочетании с высокой влажностью, характерной для этого времени года, усилит ощущение прохлады. По статистическим данным, в этот период ожидается около 10 дней с осадками, которые будут выпадать преимущественно в виде снега и мокрого снега.

Переломный момент наступит во второй декаде, примерно после 10 марта. Столбики термометров начнут уверенно ползти вверх, все чаще переходя в положительную зону. Если 11 марта днем прогнозируется +1 градус, то к 15-му числу воздух может прогреться до +5 градусов. Ночные заморозки, однако, пока сохранятся, температура будет опускаться до −3 градусов. Именно в это время снежный покров в городе начнет активно таять, а осадки будут носить смешанный характер.

Настоящее весеннее тепло придет в российскую столицу в третьей декаде марта. Согласно данным, к 20-м числам месяца дневная температура достигнет отметки +5 градусов, а в последние дни месяца, 30 и 31 марта, возможно потепление до +7 градусов. Ночи все еще будут прохладными, но уже не морозными. Количество солнечных дней увеличится, но весенние дожди прогнозируются практически каждый день. Общее количество осадков за месяц, согласно статистике, составит около 40,5 мм.

Таким образом, в Москве в марте моросящих снегопадов не прогнозируется, но ожидается тепло до +5 градусов.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в марте

Первая декада марта в Санкт-Петербурге начнется с зимних температур. Днем столбики термометров будут опускаться до −3 градусов, а ночью прогнозируются морозы до −7 градусов. К празднику 8 Марта ожидается небольшое потепление. Днем будет около нуля, но ночью по-прежнему −7 градусов. Осадки в виде снега будут периодическими.

Вторая декада, с 11 по 20 марта, обозначит переходный характер месяца. Дневная температура начнет чаще показывать слабоположительные значения, достигая +2 градусов. Однако ночи останутся морозными — до −4 градусов. Осадки останутся частыми, и именно в этот период возможен их смешанный характер — мокрый снег и дождь.

Третья декада марта окончательно утвердит весенние тенденции в Северной столице. Температура днем будет стабильно держаться в диапазоне от нуля до +4 градусов. Последние дни месяца, 30 и 31 марта, могут стать самыми теплыми, с дневным максимумом до +6 градусов. Ночные заморозки сохранятся, но станут мягче.

