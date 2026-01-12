Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 13:53

Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 12 января, фото, видео

Панда Катюша Панда Катюша Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Панда Катюша любит есть бамбук. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 12 января?

Что ест Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ест бамбуковую палку, похожую на лыжи и плинтус.

«Какие лыжи? Какой плинтус? Это же самый вкусный ствол! И его так много, что я буду долго его есть, а вы наслаждайтесь этим хрустом!» — подписала она видео.

Комментаторы пожелали Катюше приятного аппетита и признались, что она так аппетитно ест бамбук, что у них тоже возникло желание его попробовать.

«Как же хрустит аппетитно! Аж тоже захотелось», «Приятного аппетита, Катюня! Тоже захотелось попробовать бамбук, уж больно аппетитно ты его все время ешь», «Какой хруст! Приятного аппетита!» — написали они.

Какой сюрприз получила Диндин

Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин рассматривает и разбирает свой сюрприз в уличном вольере.

«Диндин стала героиней нового праздничного сюрприза! Специалисты решили порадовать ее, украсив сосну полезными и вкусными угощениями. Вместо привычных людям игрушек и гирлянд на ветвях они закрепили ростки бамбука, сочные яблоки, полезный батат и морковь. Для панды такая „елка“ — это не только лакомство, но и увлекательная игра, развивающая природные навыки поиска пищи. Диндин с большим энтузиазмом принялась „разбирать“ свой аппетитный презент!» — рассказала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях восхитились тем, какой сюрприз устроили для Диндин.

«Какой праздник! Какой сюрприз! Я восхищен! Это потрясающе!», «Какая счастливая Диня», «Какая радостная Динечка! Как же она довольна и счастлива!» — написали россияне.

Читайте также:

Что будет с рублем? Курс сегодня, 12 января, что с долларом, евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 января: где сбои в России

новости
общество
панда Катюша
Московский зоопарк
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы страны, в которых Трамп не пойдет на свержение режима
Налет на Крым, убийство 130 гражданских, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 января
Бойцы ВС России освободили еще один населенный пункт в Запорожской области
ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS
Военэксперт раскрыл, где ВСУ может ждать очередной котел к началу весны
«Под контролем»: МИД Ирана о протестах
«Факты тоже имеют значение»: посол Дании преподал США урок истории
Россия побила рекорд по объему подписанных контрактов на военные поставки
Стало известно, сколько китайцев учатся в России
Минниханов подписал указ о новом министре экологии Татарстана
Путин потребовал «вычистить» фактор второй смены в ОПК
Трамп задумался об атаке Ирана «секретным кибероружием»
Финляндия освободила грузовое судно с россиянами на борту
Под Новосибирском ищут пропавшего 14-летнего школьника
Мантуров раскрыл, когда новые образцы военной техники появятся в зоне СВО
Названы категории россиян, которым стоит оформить ипотеку до 1 февраля
Французского депутата нашли на улице с ранением
«Ангара-А5» вывела спутник для Минобороны на геостационарную орбиту
Вратарь ПСЖ заподозрил бывшую жену в мошенничестве
В Белоруссии забили тревогу из-за милитаризации по периметру страны
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.