Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 12 января, фото, видео

Панда Катюша любит есть бамбук. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 12 января?

Что ест Катюша

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале ролик, на котором Катюша ест бамбуковую палку, похожую на лыжи и плинтус.

«Какие лыжи? Какой плинтус? Это же самый вкусный ствол! И его так много, что я буду долго его есть, а вы наслаждайтесь этим хрустом!» — подписала она видео.

Комментаторы пожелали Катюше приятного аппетита и признались, что она так аппетитно ест бамбук, что у них тоже возникло желание его попробовать.

«Как же хрустит аппетитно! Аж тоже захотелось», «Приятного аппетита, Катюня! Тоже захотелось попробовать бамбук, уж больно аппетитно ты его все время ешь», «Какой хруст! Приятного аппетита!» — написали они.

Какой сюрприз получила Диндин

Светлана Акулова также показала видео, на котором мама Катюши Диндин рассматривает и разбирает свой сюрприз в уличном вольере.

«Диндин стала героиней нового праздничного сюрприза! Специалисты решили порадовать ее, украсив сосну полезными и вкусными угощениями. Вместо привычных людям игрушек и гирлянд на ветвях они закрепили ростки бамбука, сочные яблоки, полезный батат и морковь. Для панды такая „елка“ — это не только лакомство, но и увлекательная игра, развивающая природные навыки поиска пищи. Диндин с большим энтузиазмом принялась „разбирать“ свой аппетитный презент!» — рассказала директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях восхитились тем, какой сюрприз устроили для Диндин.

«Какой праздник! Какой сюрприз! Я восхищен! Это потрясающе!», «Какая счастливая Диня», «Какая радостная Динечка! Как же она довольна и счастлива!» — написали россияне.

Читайте также:

Что будет с рублем? Курс сегодня, 12 января, что с долларом, евро и юанем

Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 января: где сбои в России