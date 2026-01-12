Атака США на Венесуэлу
12 января 2026 в 11:00

Магнитные бури сегодня, 12 января: что завтра, повышенное давление, боли

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сегодня, 12 января, ожидается магнитная буря, рассказали ученые из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Каков прогноз на завтра?

Будут ли магнитные бури 12 и 13 января

По данным экспертов ИКИ РАН, в настоящее время магнитное поле Земли находится в возбужденном состоянии.

«Вероятность возникновения магнитной бури составляет 90%. Вероятность появления сильного магнитного шторма — 5%. Вероятность спокойной магнитосферы — 5%», — уточнили ученые.

По информации портала my-calend, сегодня ожидается магнитная буря силой четыре балла.

«Сегодня ожидается малая геомагнитная буря силой четыре балла. В этот день может возникнуть головная боль, головокружение. Ограничьте физические нагрузки, избегайте стрессовых ситуаций, проводите больше времени на свежем воздухе. Полностью защититься от магнитной бури не получится, однако можно свести ее негативное влияние к минимуму. Придерживайтесь здорового питания: употребляйте легкую пищу, не переедайте, пейте много воды. Исключите алкоголь, курение. Мыслите позитивно, избегайте стрессовых ситуаций. Примите контрастный душ, больше гуляйте на свежем воздухе, своевременно ложитесь спать. При бессоннице, нервозности, повышенной тревожности принимайте успокаивающие травы — валериану, мелиссу, пустырник. Будьте внимательны за рулем, по возможности откажитесь от вождения в этот период», — говорится в публикации.

Эксперты ИКИ РАН уточнили, что завтра, 13 января, на Земле магнитной бури не ожидается.

Какое влияние на организм может оказывать магнитная буря

Семейный врач кандидат медицинских наук Сергей Чудаков объяснил, что геомагнитные возмущения могут быть смертельно опасными для людей с хроническими заболеваниями, потому что колебания магнитного поля Земли провоцируют обострение болезней.

«Особенность в том, что в зависимости от вида хронической патологии во время сильной магнитной бури она будет обостряться. <...> Чтобы уберечь себя в этой ситуации, нужно держать под рукой медикаменты, которые вы принимаете для коррекции давления в таких ситуациях», — отметил медик.

Врач Екатерина Курбатова считает, что релаксация, физическая активность, теплые ванны и комфортная температура в помещении помогут в борьбе с метеозависимостью.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Важно также заметить, что влияние погоды на организм может быть индивидуальным, поэтому каждый человек должен найти свои собственные способы справиться с метеозависимостью. В целом самое важное при метеозависимости — это быть внимательным к своему организму», — пояснила она.

магнитные бури
новости
здоровье
прогнозы
Иван Смирнов
И. Смирнов
