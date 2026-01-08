Атака США на Венесуэлу
08 января 2026 в 18:15

Лютый мороз и дубак до −30? Погода в Москве в конце февраля: чего ждать

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
По предварительным данным метеоцентров, последние дни февраля в Москве будут морозными, снежными и преимущественно пасмурными. Что еще известно о прогнозе погоды в столичном регионе в конце зимы, ждать лютых морозов и дубака до −30 градусов?

Какая погода будет в Москве в конце февраля

В пятницу, 20 февраля, в Москве ожидаются небольшие морозы с дневной температурой около −3 градусов и ночными заморозками до −7 градусов. В субботу и воскресенье, 21 и 22 февраля, столбики термометров опустятся на пару градусов ниже, показывая днем −4 градуса, а ночью −8 и −10 градусов соответственно.

Понедельник, 23 февраля, станет днем небольшого потепления. Температура поднимется до −2 градусов днем при ночной температуре в −7 градусов. Такая же погода с небольшими колебаниями продержится и 24 февраля, когда днем будет −1 градус, а ночью −6 градусов. Ожидаются осадки в виде снега.

Во среду, 25 февраля, согласно прогностическим моделям, дневная температура достигнет нулевой отметки, что станет первым серьезным предвестником весны. Ночью столбик термометра опустится до −5 градусов. Однако это потепление будет кратковременным. Уже 26 февраля в регион вернутся зимние условия с −6 градусами днем и −11 градусами ночью.

Завершающие дни месяца плавно вернут столицу к более мягкой погоде. В пятницу, 27 февраля, днем ожидается около 0 градусов, а в субботу, 28 февраля — небольшой плюс, до +1 градуса. Ночная температура в эти дни составит −4 и −5 градусов соответственно. Прогнозируются осадки в виде снега.

Таким образом, в российской столице в конце февраля лютых морозов и дубака до −30 градусов не ожидается.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в конце февраля

В Санкт-Петербурге в пятницу, 20 февраля, днем столбик термометра покажет −4 градуса, а ночью похолодает до −8 градусов. Синоптики отмечают, что этот день обычно бывает морозным и пасмурным. Суббота, 21 февраля, принесет небольшое потепление до −3 градусов днем, однако ночные морозы останутся крепкими, около −7 градусов.

Воскресенье и понедельник, 22 и 23 февраля, продолжат эту тенденцию медленного отступления холода. 22 февраля днем ожидается −2 градуса, а в понедельник температура впервые за долгое время приблизится к отметке в −1 градус. Во вторник, 24 февраля, по прогнозам, будет уже ощутимо мягче. Дневная температура составит −1 градус, а ночью столбик термометра опустится до −6 градусов. Пик этого кратковременного потепления придется на среду, 25 февраля. В этот день метеорологи прогнозируют, что температура воздуха днем может достичь 0 градусов, а ночью составит −4 градуса.

Уже в четверг, 26 февраля, вернутся небольшие морозы. Днем −1 градус, ночью −4 градуса. Последние дни месяца, 27 и 28 февраля, закрепят этот более прохладный период. Температура днем стабильно будет держаться на отметке −3 градуса, а ночные показатели составят −5 и −4 градуса соответственно.

