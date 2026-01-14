Что известно о последних днях жизни и причине смерти Игоря Золотовицкого

Заслуженный артист России Игорь Золотовицкий скончался на 65-м году жизни. Что об этом известно, в чем причина?

Сегодня, 14 января, стало известно о смерти Игоря Золотовицкого. По данным ТАСС, артист ушел из жизни из-за онкологического заболевания.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Золотовицкий страдал от рака желудка, 10 января он был госпитализирован на фоне обострения онкологии.

«Игорь Золотовицкий поступил в больницу в крайне тяжелом состоянии на ИВЛ — после курсов химиотерапии ему резко стало хуже. Сердце телеведущего остановилось сегодня в девять утра — врачи пытались реанимировать Игоря Яковлевича в течение получаса, но безуспешно. Золотовицкий страдал от рака желудка, диагноз ему поставили в прошлом году. В конце декабря он три раза попадал в больницу», — говорится в сообщении канала.

Игорь Золотовицкий в спектакле «Быстрее кроликов». Комедийный театр «Квартет I» Фото: Tatiana Morozova/Global Look Press

Чем известен Золотовицкий

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ и был принят в актерскую труппу Московского художественного академического театра СССР им. М. Горького (ныне МХТ им. А. П. Чехова).

Золотовицкий дебютировал в кино в 1984 году в фильме «Егорка». Затем снимался в лентах «Марш Турецкого», «В городе Сочи темные ночи», «Пятый угол», «Ландыш серебристый», «Каменская-3», «Люба, дети и завод», «День до», «Одесский пароход», «Актрисы», «Волчий берег», «Мосгаз», «Улица Шекспира» и других. За годы карьеры сыграл около 100 ролей.

С 1989 года Золотовицкий преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ, с 2013 года являлся ректором учреждения.

Артист был дважды женат. Первый раз он сыграл свадьбу с журналисткой Еленой Мясниковой. Этот брак был фиктивным. Во МХАТ не принимали без московской прописки, поэтому Золотовицкий оформил отношения с подругой, которая прописала его у себя в квартире.

Второй супругой артиста стала коллега Вера Харыбина, которая родила ему двух сыновей — Алексея и Александра. Старший сын актера окончил ГИТИС, младший — Школу-студию МХАТ. Сейчас оба снимаются в фильмах и сериалах.

